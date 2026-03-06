Tidgtagare
Vi söker dig som kan resa runt i Sverige och hjälpa till med tidtagning på motionslopp, från Maj till mitten av Juni. Vi söker både någon som kan jobba på heltid denna period och någon som kan jobba när det passar.
Efter det finns det finns det mest helger Augusti till November. Teknisk är det inte så svårt utan lite datavana räcker och man åker oftast en eller två personer runt på loppen. Det blir många hotellnätter och lite fysiskt arbete. Så ansöker du
