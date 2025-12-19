Thai massageterapeut / Thai massage therapist

Sivali AB / Hälsojobb / Stockholm
2025-12-19


Visa alla hälsojobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Sivali AB i Stockholm

Vi söker nu en diplomerad thai massageterapeut med minimum 10 års erfarenhet som talar thailändska och engelska och som även har kompetens att utbilda och handleda andra massörer i verksamheten.

Arbetsuppgifter:
Utbilda och handleda nya och befintliga massörer
Utföra behandlingar självständigt
Arbeta med kassasystem och bokningssystem

Publiceringsdatum
2025-12-19

Kvalifikationer
Diplomerad i thailändsk medicinsk massage
Erfarenhet av att lära ut och handleda andra massörer
Flytande thailändska samt goda kunskaper i engelska
Erfarenhet av kassasystem och bokningssystem

Vi erbjuder en trygg arbetsplats med möjlighet att utvecklas och ta en viktig roll i verksamheten.
Välkommen med din ansökan!
___________________

We are currently seeking a certified Thai massage therapist with a minimum of 10 years of experience, who speaks Thai and English, and who also has the competence to train and supervise other massage therapists within the business.
Duties:
Train and supervise new and existing massage therapists
Perform treatments independently
Work with cash register and booking systems

Qualifications:
Certified in Thai medical massage
Experience in training and supervising other massage therapists
Fluent in Thai and good knowledge of English
Experience with cash register and booking systems

We offer a secure workplace with opportunities for development and an important role within the business.
We look forward to receiving your application!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: nina@sivali.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan Massör".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Sivali AB (org.nr 559245-7609)
Upplandsgatan 6 A (visa karta)
111 23  STOCKHOLM

Kontakt
Sivalee Meena tigerholm
nina@sivali.se

Jobbnummer
9658070

Prenumerera på jobb från Sivali AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Sivali AB: