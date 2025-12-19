Thai massageterapeut / Thai massage therapist
2025-12-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sivali AB i Stockholm
Vi söker nu en diplomerad thai massageterapeut med minimum 10 års erfarenhet som talar thailändska och engelska och som även har kompetens att utbilda och handleda andra massörer i verksamheten.
Arbetsuppgifter:
Utbilda och handleda nya och befintliga massörer
Utföra behandlingar självständigt
Arbeta med kassasystem och bokningssystemPubliceringsdatum2025-12-19Kvalifikationer
Diplomerad i thailändsk medicinsk massage
Erfarenhet av att lära ut och handleda andra massörer
Flytande thailändska samt goda kunskaper i engelska
Erfarenhet av kassasystem och bokningssystem
Vi erbjuder en trygg arbetsplats med möjlighet att utvecklas och ta en viktig roll i verksamheten.
Välkommen med din ansökan!
We are currently seeking a certified Thai massage therapist with a minimum of 10 years of experience, who speaks Thai and English, and who also has the competence to train and supervise other massage therapists within the business.
Duties:
Train and supervise new and existing massage therapists
Perform treatments independently
Work with cash register and booking systems
Qualifications:
Certified in Thai medical massage
Experience in training and supervising other massage therapists
Fluent in Thai and good knowledge of English
Experience with cash register and booking systems
We offer a secure workplace with opportunities for development and an important role within the business.
We look forward to receiving your application! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: nina@sivali.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Arbetsansökan Massör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sivali AB
(org.nr 559245-7609)
Upplandsgatan 6 A (visa karta
)
111 23 STOCKHOLM Kontakt
Sivalee Meena tigerholm nina@sivali.se Jobbnummer
9658070