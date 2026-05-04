Testledare till trafikförvaltningen
2026-05-04
Testledare till Trafikförvaltningen - Tillbudshantering
Vi söker en erfaren testledare/testare för ett långsiktigt uppdrag inom Trafikförvaltningen, Region Stockholm. Uppdraget gäller produktområdet Tillbudshantering, där teamet förvaltar och vidareutvecklar ett internt system som bidrar till en säker driftmiljö inom kollektivtrafiken.
Systemet används kopplat till terminaler och tunnelbanestationer och ska stödja bland annat trafikledare och larmoperatörer. Rollen passar dig som är självgående, tekniskt nyfiken och trygg i både testledning och praktiskt testarbete i agila utvecklingsteam.
Om rollen
Som testledare blir du en viktig del av ett mindre DevOps-team med nära samarbete mellan utvecklare, produktägare och externa projekt. Du ansvarar för att planera, leda och koordinera kvalitetssäkringsarbetet samt bidra hands-on i testning av systemet.
Du kommer bland annat att:
Planera, leda och koordinera test- och kvalitetssäkringsarbete
Ta fram teststrategi, testplaner och testfall
Leda och coacha teamet inom test och kvalitet
Delta i kravarbete med fokus på testbarhet och kvalitet
Designa och genomföra smoke test, integrationstest, regressionstest och E2E-test
Testa backend- och webbaserade system samt API:er
Arbeta med felsökning, incidenthantering och teknisk analys i integrerade systemmiljöer
Testa integrationer mellan IT- och OT-miljöer, exempelvis kommunikation via OPC-UA
Underhålla testmiljöer och vid behov arbeta med testutrustning kopplat till OT
Rapportera, följa upp och hantera avvikelser
Uppdatera testdokumentation löpande
Vi söker dig som har
Minst 8 års aktuell erfarenhet som testare eller testledare
Minst 5 års erfarenhet av testledning, teststrategi, testplanering och koordinering av testgenomförande
Minst 5 års erfarenhet av test inom agil mjukvaruutveckling, gärna i DevOps-team
Erfarenhet av testning av backend- och webbaserade system samt API:er
Erfarenhet av felsökning, incidenthantering och teknisk analys i systemmiljöer med flera integrationer och beroenden
Minst 1 års erfarenhet av test med integrationer inom IT/OT-miljöer, exempelvis med OPC-UA, under de senaste fem åren
Högskoleutbildning, eller motsvarande erfarenhet, inom datateknik eller närliggande område
ISTQB Foundation Level, ISTQB Agile Tester eller motsvarande certifiering
God svenska i tal och skrift
Meriterande
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
Testarbete som omfattat känslig information
Arbete inom region, myndighet eller annan offentlig verksamhet
FAT- och SAT-tester inom bygg- eller anläggningsprojekt
Jira, Xray och Confluence
Swagger
Icke-funktionella tester, exempelvis prestandatester
Säkerhetsaspekter såsom autentisering och åtkomstkontroller
Som person
Du är strukturerad, kommunikativ och självgående. Du trivs i ett mindre team där du både kan ta ansvar för testledning och själv bidra praktiskt i testarbetet. Du har god samarbetsförmåga, är pedagogisk och kan skapa tydlighet kring kvalitet, risker, avvikelser och teststatus.
Uppdragsinformation
Start: 2026-10-15 Slut: 2029-10-14 Omfattning: 100 %, 40 timmar/vecka Plats: Stockholm/Kungsholmen samt distans enligt överenskommelse Resor/anläggningsbesök: Kan förekomma vid behov Beredskap: Ingår i tjänsten Säkerhet: Uppdraget är placerat i säkerhetsklass och säkerhetsprövning krävs Förlängningsoption: 1 + 1 + 1 år
Vi erbjuder
32 dagars semester
Tjänstepension
friskvårdsbidrag
ett stöttande team Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7674680-1979229".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agil arbetskraft Sverige GF AB
(org.nr 559481-8485), https://jobb.agilarbetskraft.se
Tullgårdsgatan 10 (visa karta
)
116 68 STOCKHOLM Arbetsplats
Agil Arbetskraft AB Jobbnummer
9889446