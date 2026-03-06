Testledare till Connecting Stockholm
Om Connecting Stockholm
Som ansvariga för Stockholms tunnelbana driver vi en samhällsbärande verksamhet där säkerhet, tillgänglighet och punktlighet står i centrum. Vi kombinerar erfarenhet och nytänkande för att skapa en tunnelbana som är trygg idag och hållbar för framtiden.
Men vårt uppdrag handlar om mer än trafik - det handlar om människor, ansvar och tillit. Varje dag möter vi hundratusentals resenärer, och genom ett varmt, respektfullt och professionellt bemötande skapar vi en reseupplevelse där alla känner sig varmt välkomna och trygga. Hos oss är kulturen lika viktig som uppdraget. Vi tror på samarbetets kraft, på relationer som bygger förtroende och på ett ledarskap som präglas av professionalism, hjärta och engagemang.
Vi drivs av utveckling - både av vår verksamhet och våra medarbetare. Hos oss får du möjlighet att växa, påverka och vara med och forma framtidens kollektivtrafik - tillsammans med oss.
Om rollen
Vi söker dig som brinner du för kvalitet och vill påverka hur våra mest viktiga system fungerar i en modern och dynamisk IT-miljö. Connecting Stockholm söker nu en erfaren testledare som vill driva och utveckla testarbete och kvalitetssäkring i både projekt och förvaltning. Här blir du del av ett engagerat och kompetent team där vi arbetar tvärfunktionellt och tillsammans skapar värde genom samarbete, kvalitet och ständiga förbättringar.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Leda, planera och koordinera kravarbete och testarbete i projekt, förvaltning och releasecykler.
• Facilitera workshops, intervjuer och analyser för att fånga, strukturera och prioritera verksamhetsbehov.
• Ta fram och förvalta teststrategi, testplaner och testdesign baserat på verksamhetens krav och risker.
• Säkerställa att testaktiviteter följer plan, kvalitetskrav och acceptanskriterier.
• Samordna och driva kravarbete och testarbete i tvärfunktionella team.
• Säkerställa fungerande testdata, testmiljöer och testverktyg.
• Säkerställa spårbarhet mellan krav, testfall, resultat och godkännanden.
• Dokumentera testresultat och rekommendationer på ett tydligt sätt.
• Arbeta nära utvecklare, arkitekter och förvaltningsledare för att säkerställa samsyn gällande krav och test.
Kvalifikationer
• Högskoleutbildning inom IT, systemvetenskap eller liknandemiljöer.
• Flera års erfarenhet som testledare i större projekt eller komplexa ITmiljöer.
• Erfarenhet av att arbeta med kravhantering från start till mål, inklusive kravinsamling, analys, prioritering och förankring.
• Vana att ta fram kravspecifikationer, user stories, processer och acceptanskriterier.
• Dokumenterad erfarenhet av teststrategi, testplaner och testdesign.
• Erfarenhet av funktionstest, systemtest, integrationstest och acceptanstest.
• Van att arbeta nära utveckling, verksamhet och arkitektur.
• Stark kommunikativ förmåga och vana att rapportera status, risker och rekommendationer.
• Goda kunskaper i svenska och engelska.
• Självständig genom hela testprocessen från analys till releasemiljöer.
• Du arbetar strukturerat och metodiskt och har lätt för att skapa ordning och hålla koll på detaljer.
• Du har ett analytiskt och lösningsorienterat arbetssätt och identifierar snabbt avvikelser, risker och kvalitetsutmaningar.
• Du kan föreslå relevanta och välgrundade åtgärder.
• Du trivs med att samarbeta med utvecklare, verksamhet, förvaltningsledare och projektledare.
• Du bidrar med trygghet och tydlighet i gemensamma mål.
• Du är flexibel och kan hantera förändrade förutsättningar, skiftande prioriteringar och flera parallella uppgifter på ett professionellt sätt.
Meriterande kvalifikationer
• Testautomatisering och regressionsautomatisering.
• CI/Cdflöden.
• Testning i Azure (API, integrationer, serverless m.m.).
• Erfarenhet av testdatahantering och arbete med testmiljöer.
• Erfarenhet av att etablera och förbättra testprocesser.
• Erfarenhet av integrationsrika systemlandskap.
• Erfarenhet av verksamhetssystem (t.ex. ERP, VLS, ärendehantering).
• Erfarenhet av Azure DevOps för krav och test.Övrig information
• Anställningsform: Tillsvidare
• Omfattning: Heltid
• Startdatum: Enligt överenskommelse
• Placering: Stockholm
• Anställningen omfattas av kollektivavtal och erbjuder bland annat SL-kort, friskvårdsbidrag, lunchförmån och rabatterade försäkringar.
Om rekryteringsprocessen
Vi tillämpar kompetensbaserad rekrytering och strävar efter en rättvis och inkluderande process. Som en del av urvalet kan urvalsfrågor och tester användas för att säkerställa en objektiv bedömning. Referenstagning, alkohol- och drogtest samt eventuell bakgrundskontroll kan genomföras innan beslut om anställning fattas.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Vid frågor kontakta rekryteringen via rekrytering@connectingstockholm.se
