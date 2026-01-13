Testledare för migrering
2026-01-13
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en erfaren testledare med stark kravställningsförmåga till ett större integrationsprogram inom bank. Fokus ligger på en omfattande migrering av spar- och kunddata i samband med införandet av en ny sparplattform. Uppdraget präglas av komplexa tekniska, regulatoriska och affärsmässiga beroenden och kräver ett strukturerat arbetssätt, tydlig kommunikation och god förmåga att samordna flera team och leverantörer.
Rollen representerar verksamheten i test- och kvalitetssäkringsarbetet och säkerställer att migreringslogik, datakvalitet och kundpåverkan blir korrekt hanterade från tidig fas till genomförande.
ArbetsuppgifterAgera central kontaktpunkt mellan interna team, interna leverantörer och externa partners.
Rapportera teststatus, risker, beroenden och blockerare till programledning och styrning.
Facilitera samarbete mellan verksamhetsspecialister, migreringsteam, utveckling och arkitektur.
Omsätta verksamhetens behov och målbild till funktionella och icke-funktionella krav kopplade till kunddata, produktlogik, kontostrukturer, transaktioner, historik och regelverk.
Ta fram och förankra acceptanskriterier samt stödja backloggprioritering i dialog med produktägare, utveckling och arkitektur.
Planera, strukturera och leda testarbete kopplat till migreringen.
Definiera teststrategi och testplaner för exempelvis funktionella tester, icke-funktionella tester, prestanda, regression och migreringsvalidering.
Säkerställa kvalitet i migrerade data genom test av mappningsregler, datakonsistens, avvikelser och valideringar.
Leda testdesign, koordinera testfall och säkerställa spårbarhet från krav till test och resultat.
Planera och driva UAT tillsammans med verksamheten.
Säkerställa att testmiljöer, testdata och verktyg finns tillgängliga och är ändamålsenliga.
Kvalitetssäkra leverabler från leverantörer, exempelvis mappningsdokument, valideringsregler och migreringsplaner.
Identifiera brister i processer, krav eller lösningar och driva förbättringar.
KravMångårig erfarenhet av verksamhetsnära kravställning och testledning, gärna inom bank, försäkring eller pension.
Dokumenterad erfarenhet av systemmigreringar eller plattformsbyten.
Erfarenhet av att leda tvärfunktionella team inom test, krav och kvalitet i komplexa transformationsinitiativ.
Förmåga att formulera kompletta, testbara krav och säkerställa spårbarhet mellan krav, test och resultat.
God kunskap om testmetodik och testprocesser, inklusive icke-funktionella tester och prestanda.
Mycket god förståelse för datamodeller, migreringslogik samt kund- och produktdata.
Erfarenhet av ärendehanteringsverktyg, testramverk och testdatahantering.
MeriterandeErfarenhet från fleråriga integrationsprogram.
Erfarenhet av förändringsledning och prioriteringsarbete i större organisationer.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt.
