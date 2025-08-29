Testledare - Kiruna
Modernera AB / Datajobb / Kiruna Visa alla datajobb i Kiruna
2025-08-29
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Modernera AB i Kiruna
, Luleå
, Borlänge
, Västerås
, Stockholm
eller i hela Sverige
Modernera är ett modernt rekryterings- och bemanningsföretag. www.modernera.se
För en av våra kunders räkning söker vi nu en testledare. Vår kund är ett stabilt och tryggt konsultbolag med stark ekonomi. Företaget erbjuder intressanta uppdrag inom offentlig sektor, med fokus på samhällsnyttiga tillämpningar, och en trygg anställning med kollektivavtal. Företaget har funnits sedan 2003 och består idag av ett 100-tal medarbetare.
Du kommer att jobba i trevliga lokaler i centrala Kiruna. Du kommer även ha möjligheten att arbeta hemifrån.
Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara:
• ledning och koordinering av testarbete
• utarbeta teststrategier och testplaner
• genomföra riskanalyser och ta fram testfall
• säkerställa att testarbetet utförs enligt definierade riktlinjer och standarder
• rapportera och följa upp testresultat
• hantera och lösa eventuella avvikelser och problem som uppstår under testprocessen
• kontinuerligt förbättra testprocessen.Publiceringsdatum2025-08-29Kvalifikationer
• upp till 5 års erfarenhet av att leda testarbeten och testteam
• behärskar svenska språket i tal och skrift
Meriterande:
• god förståelse för testmetoder och processer
• erfarenhet av agila arbetsmetoder och ramverk som ex. Continuous Delivery DevOps, Scrum eller Kanban
• erfarenhet av att arbeta i storskaliga och komplexa tekniska miljöer
• relevant akademisk utbildning inom IT
• har erfarenhet av automatiserat testarbete
Du får:
• stimulerande uppdrag med samhällsnyttiga tillämpningar
• en anställning på ett företag med stabila kundrelationer och samarbeten
• balans i livet där det finns plats för både familj och fritid
• en kompetensresa som är unik för dig och din karriärresa
• en trygg anställning med kollektivavtal och bra förmåner
• en lönemodell som kombinerar anställningstrygghet med rörlig del och vinstdelning
• en platt organisation med närhet till ledning och stor delaktighet
Du kommer att bli anställd hos vår kund. Heltid. Provanställning som övergår i en tillsvidareanställning efter sex månader. Tillträde: omgående.
Ansök genom att skicka ditt CV och personligt brev till info@modernera.se
. Skriv "Testledare - Kiruna" i ärenderaden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-12
E-post: info@modernera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Modernera AB
(org.nr 556844-1124)
981 47 KIRUNA Arbetsplats
Modernera AB Jobbnummer
9483437