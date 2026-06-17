Testingenjör till uppdrag inom fordonsindustrin
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2026-06-17
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Testingenjör inom mjukvara, elektronik och hårdvara till spännande uppdrag i Göteborg
Vill du vara med och utveckla framtidens fordonslösningar? Brinner du för teknik, testning och problemlösning? Då kan detta vara möjligheten för dig.
Vi söker nu en erfaren Testingenjör inom mjukvara, elektronik och hårdvara till ett spännande föräldravikariat hos en ledande aktör inom fordonsindustrin i Göteborg. Anställningen sker via ett bemanningsföretag och du blir en del av ett engagerat team som arbetar med avancerade larm- och bakluckefunktioner.
Det här är en varierande och utvecklande roll där du får arbeta med den senaste tekniken i en innovativ miljö tillsammans med kompetenta kollegor.Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som Testingenjör kommer du bland annat att:
Planera, genomföra och följa upp verifiering och validering av systemfunktioner.
Definiera testaktiviteter, testutrustning och förbereda testobjekt tillsammans med kravägare och leverantörer.
Utföra komponent-, domän- och komplett verifiering i Rig, Boxcar, HIL och på fordon.
Utveckla testmetoder och testfall i Carweaver och vTestStudio.
Skriva testfall samt planera och koordinera testaktiviteter.
Skapa felrapporter och delta i felsökning och problemlösning tillsammans med system- och funktionsägare.
Granska leverantörers testresultat och kommunicera förbättringsförslag.
Utföra logganalys, mätningar och felsökning på komponenter, signaler och aktuatorer.
Arbeta med testautomation och integration mot CI-miljöer.
Säkerställa att arbetet levereras enligt uppsatta kvalitets- och acceptanskriterier.
Vi söker dig som har
Examen inom elektronik, mekatronik eller motsvarande tekniskt område.
Erfarenhet av automatiserad verifiering av systemdesign och mjukvara.
Erfarenhet av testautomation.
Kunskap om elektriska scheman och vana att använda mätinstrument såsom voltmeter och oscilloskop.
Erfarenhet av verktyg som Carweaver, CANalyzer/CANoe, INCA, DSA, Car Config Edit, Teamcenter, VT System och vTestStudio är meriterande.
B-körkort.
Goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
Vi tror att du är
Positiv, lösningsorienterad och engagerad.
Självständig med ett starkt eget driv.
Kommunikativ och samarbetsinriktad.
Bekväm med att arbeta i en föränderlig miljö.
Nyfiken på ny teknik och motiverad av att skapa hög kvalitet.
Vi erbjuder
Ett spännande uppdrag inom en framtidsbransch.
Möjlighet att arbeta med avancerad teknik och innovativa lösningar.
En utvecklande arbetsmiljö med kompetenta kollegor.
Ett uppdrag där du får stor möjlighet att påverka och utvecklas i din yrkesroll.
Anställningsinformation
Anställningsform: Vikariat (föräldravikariat)
Omfattning: Heltid
Placering: Göteborg
Start: Enligt överenskommelse
Lön: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
När du skickar in din ansökan, vänligen ange följande rubrik i ämnesraden: "Testingenjör inom mjukvara, elektronik och hårdvara – Göteborg".
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: Safia@valorabemanning.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9967153