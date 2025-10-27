Testautomatiserare
2025-10-27
Vill du jobba med teknik i framkant, samtidigt som du bidrar till samhällsnyttan? Hos oss får du intressanta arbetsuppgifter i samhällets hjärta, kombinerat med utvecklingsmöjligheter och balans mellan arbete och fritid.
Var med och gör samhället möjligt!
Om jobbet
Du arbetar som testautomatiserare och ingår i ett agilt utvecklingsteam där ni tillsammans ansvarar för att utveckla och förvalta nya och befintliga mjukvarutjänster. Du ansvarar för teamets testaktiviteter genom att planera, utforma och genomföra tester i olika lager för att säkerställa att de förväntade egenskaperna i de system och tjänster som vi utvecklar och förvaltar fungerar. Du är en central person som både kan se till helheten och detaljerna, det är din uppgift att säkra att teamets testautomatiseringsgrad är hög. Vi tror på "shift left" och testning som görs kontinuerligt där en hög kvalitet är allas ansvar.
Utvecklingsmiljöerna på Skatteverket omfattar flera generationer av teknik, plattformar och verktyg och den tekniska miljön innefattar bland annat tekniker och verktyg som Cypress, Java, Red Hat OpenShift, Spring Boot, SQL, RHEL med Oracles databaser. Vårt utvecklingsarbete sker med stöd av ramverket SAFe. Ditt team ingår i ett utvecklingståg där all utveckling för de ingående teamen samplaneras över ett antal iterationer. Teamet reflekterar tillsammans och kommer med förslag på förbättringar och lösningar samt hjälper varandra på ett prestigelöst sätt som präglas av samarbete, respekt och öppenhet.
Hos oss får du möjlighet till ständig utveckling och lärande i arbetet. Vi jobbar aktivt med kompetens- och teknikutveckling genom exempelvis innovationssprintar. Du har kunniga kollegor som du utbyter erfarenheter med och du kan utveckla både bredd och spets hos oss. Tack vare att vi är en stor it-organisation kan vi erbjuda goda möjligheter till intern rörlighet. Det är viktigt för oss att du har balans mellan jobb och fritid och vi erbjuder bland annat flexibel arbetstid och möjlighet att jobba delvis hemifrån. Du får en friskvårdstimme i veckan och friskvårdsbidrag.
Skatteverkets it-avdelning arbetar aktivt för att främja en inkluderande arbetsplats som präglas av jämställdhet och mångfald där alla medarbetare får lika möjligheter att bidra och utvecklas. Läs mer på Jobba med it hos oss.
Du tillhör it-avdelningen, med placering i Göteborg.
Om dig
För att göra ett bra jobb och trivas hos oss på Skatteverket behöver du vara lyhörd, tänka nytt och ta ansvar. I arbetet är gott omdöme och förståelse för rättssäkerhet och säkerhet viktigt. Du ska också leva upp till vår https://skatteverket.se/medarbetarpolicy.
I det här jobbet ska du:
- ha god samarbetsförmåga, vara hjälpsam och ha ett gott bemötande
- ha förmågan och viljan att lära dig nya saker, vara flexibel och öppen för förändringar
- ha god problemlösningsförmåga, se mönster och kunna göra avgränsningar
- vara målfokuserad och bidra till att syftet med verksamheten uppnås
- agera medvetet och professionellt utifrån en god självinsikt
- uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
Du ska även ha:
- flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av att designa, utföra och analysera automatiserade tester
- flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av agil testmetodik.
Det är även önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet inom databaser och SQL, samt av att läsa och förstå programmering, exempelvis i Java. Vidare är det önskvärt att du har aktuell och relevant arbetslivserfarenhet från stora komplexa organisationer, till exempel en myndighet eller annan stor organisation.
Bra att veta
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.
En anställning hos oss kan innebära placering i säkerhetsklass. En säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan därför komma att genomföras före beslut om anställning. För en del av våra arbetsuppgifter i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap.
På https://skatteverket.se/jobb
kan du exempelvis läsa om vår samhällsbärande roll, fördelarna med att jobba hos oss och hur det går till när du söker våra jobb.
När du ansöker bifogar du ditt cv. Vi använder inte personligt brev i våra rekryteringar och du ska därför inte bifoga det i din ansökan.
Välkommen med din ansökan!
Skatteverket har en samhällsbärande roll. Vårt arbete berör alla privatpersoner och företag och genom vårt uppdrag bidrar vi till ett väl fungerande samhälle. Vår utveckling är kunddriven och vi samverkar med andra för att skapa effektiva lösningar. Tillsammans gör vi samhället möjligt. Ersättning
