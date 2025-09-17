Testare till vår kund i Örebro
Uppdragsbeskrivning
I denna roll ingår du i ett leveransteam med ansvar för att utveckla och förvalta de systemlösningar som tillhör respektive område. Huvudfokus ligger på systemutveckling, men uppdraget kan även omfatta andra arbetsuppgifter inom teamets ramar. Det finns också möjlighet att delta i projekt och initiativ utanför huvudområdet när behov uppstår. Arbetet bedrivs i agila team och omfattar både nyutvecklingsprojekt och löpande förvaltning inom området för fordonsadministration.
Obligatoriska krav
Du har minst fyra (4) års aktuell dokumenterad erfarenhet av att skriva testfall utifrån användningsfall, icke funktionella krav och designspecifikationer.
Du har dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med felrapportering och testverktyg.
Du har vana av att testa distribuerade system som spänner över olika miljöer och med flera integrationer.
Du har dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med Microsoft Team Foundation Server/ADS.
Du har dokumenterad erfarenhet av agilt arbetssätt (t.ex. SCRUM).
Mervärdeskrav
Du har har flerårig erfarenhet av IT-relaterat arbete inom offentlig sektor.
Du har erfarenhet av IT-relaterat arbete inom ogranisationer där säkerhetskänslig data hanteras.
