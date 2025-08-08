Testare till utvecklingsteam
2025-08-08
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Vill du vara med och bidra till ett tryggare samhälle? Vår IT-avdelning genomför en stor satsning med fokus på en digital Kriminalvård. Tillsammans jobbar vi för att skapa förutsättningar och lösningar som gör skillnad i vår verksamhet. IT-avdelningen är under stark tillväxt. Hos oss får du goda möjligheter att växa och kompetensutvecklas efter dina förutsättningar och intresseområden. Vi söker dig som har ett stort IT-intresse, kunskaper som kan berika vår digitaliseringsresa och som vill vara med och göra skillnad i samhället inom just din profession.
Vi har idag ett systemutvecklingsteam som arbetar med utveckling och förvaltning av TPS (Transport Planerings System) som är Kriminalvårdens systemstöd för administration och beställning av transporter. TPS är ett mycket viktigt verktyg för att kunna hantera över 120.000 transporter årligen.Publiceringsdatum2025-08-08Arbetsuppgifter
Som testare inom Kriminalvården kommer du tillhöra ett utvecklingsteam som jobbar med nyutveckling och förvaltning av IT-komponenter i TPS. Dessa IT-komponenter stödjer olika processer inom transport. Som testare i vårt utvecklingsteam kommer du att arbeta dagligen tillsammans med dina teamkollegor som är Systemutvecklare, Systemarkitekt, Kravanalytiker, UX-Designer och Scrum Master.
Du kommer också att arbeta nära andra kollegor i samma roll, för att förstärka och utveckla testarbetet inom myndigheten. Här finns stora möjligheter att påverka och driva utveckling av våra arbetssätt framåt.
Vi arbetar ständigt med att förbättra våra arbetssätt med målsättningen att arbeta agilt i både planering, utveckling och uppföljning. Vi strävar efter att arbeta nära både verksamhetsexperter och slutanvändare för att skapa lösningar som tillgodoser både reguljära krav samt slutanvändarens behov. Kvalifikationer
Vi söker dig som kan planera, organisera, ta ansvar och driva processer vidare. Du styrs av mål och resultat men har lätt att anpassa dig till ändrade omständigheter och även ser möjligheter i förändringar. Du arbetar bra med andra människor genom att vara lyhörd och kommunikativ.
För oss är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen samt tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är även medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vidare förväntas du med ditt förhållningssätt bidra till att alla blir likvärdigt bemötta. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom relevant område (systemvetare, högskoleingenjör, civilingenjör) alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant
• Relevant arbetslivserfarenhet inom testning i närtid alternativt en relevant examen som är avklarad i närtid
• Arbetat som testare i ett utvecklingsteam
• Erfarenhet av agilt arbetssätt
• Erfarenhet att använda Azure DevOps eller motsvarande system
• Förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska
Det är meriterande om du har:
• Utbildning/kurser/certifiering inom automatiserad testning
• Erfarenhet av automatisering inom testområdet
• Förståelse för programmering och kunna läsa kod
• Erfarenhet av Appium, automattesta UI på mobila enheter
• Erfarenhet av Playwright, automattesta webbapplikationer
• Erfarenhet av att medvetet och metodiskt växlat mellan manuell och automatiserad testning beroende på situation
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vissa befattningar är placerade i säkerhetsklass och då kommer en säkerhetsprövning med registerkontroll att genomföras innan beslut om anställning fattas. För vissa säkerhetsklassade tjänster krävs svenskt medborgarskap. Kriminalvården välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Individuell lönesättning tillämpas. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C271109". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kriminalvården
(org.nr 202100-0225) Arbetsplats
Kriminalvården, Sektionen för IT Transport och elektronisk övervakning Kontakt
Sektionschef
Johan Lembke 0765-290855 Jobbnummer
9450137