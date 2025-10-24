Terminalarbetare på deltid till Borås
2025-10-24
Studerar du eller har ett annat jobb på dagarna, men vill ha ett aktivt och fysiskt arbete på kvällstid? Trivs du i ett högt tempo, gillar att röra på dig och vill bli en del av ett sammansvetsat team? Då kan detta vara uppdraget för dig!Publiceringsdatum2025-10-24Om tjänsten
Som terminalarbetare kommer du att ha en varierad roll där du bland annat arbetar med:
Sortering av paket och brev
Lossning och lastning av lastbilar och skåpbilar
Skanning och registrering med handdator
Arbete vid bandet på terminalen
Viss administrativ hantering kopplad till sortering och utlastning
Arbetet är fysiskt och kräver att du trivs med att röra på dig och ta i när det behövs. Noggrannhet och kvalitet är viktiga delar av arbetet - varje paket ska hamna på rätt plats i rätt tid.
Omfattning och arbetstid
Vi söker totalt fem (2) deltidstjänster med arbete på kvällen - cirka kl. 15.00 - 19.00 måndag - fredag.
Upplärning sker på plats och startar så snart som möjligt.Profil
För att trivas i rollen tror vi att du:
Har erfarenhet av terminal-, lager- eller logistikarbete
Är trygg med att köra truck (gärna ledstaplare)
Har god fysik och gillar att arbeta praktiskt och i rörelse
Är noggrann och kvalitetsmedveten
Har god samarbetsförmåga och trivs i team
Behärskar svenska i tal och skriftKvalifikationer
Truckkort (A1-4 och B1-4 är meriterande)
Tidigare erfarenhet av lager eller terminal
Fyllda 18 år
När du blir en del av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega!
Vad händer när du har sökt tjänsten?
För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Karol Doyo. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. När du har visat intresse för tjänsten matchar vi din ansökan med tjänsten och vi kontaktar dig via mail eller telefon för återkoppling. Är du aktuell för tjänsten träffas vi på en intervju och under processen sker även referenstagning och bakgrundskontroll.Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Borås AB
(org.nr 556946-6658), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Karol Doyo karol.doyo@onepartnergroup.se Jobbnummer
9574203