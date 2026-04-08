Terminalarbetare
2026-04-08
Publiceringsdatum2026-04-08Om tjänsten
Vill du ha ett flexibelt extrajobb där du är en viktig del av logistikkjedjan? I rollen som terminalarbetare är du en av våra allra viktigaste medarbetare och en viktig del i att varje paket hamnar precis där det ska vara vid rätt tidpunkt. Du arbetar med hantering av gods i ett högt tempo. Ett perfekt jobb för dig som gillar att röra på dig och ta ansvar. Din huvudsakliga arbetsuppgift är att lasta och lossa paket. Arbetet är förlagd förmiddagar och arbetstiderna varierar. Exempel på olika skift kan vara 12.30-17.30 / 13.30-18.30. Arbetet är vid behov och placeringen är i Veddesta! Du behöver vara tillgänglig minst två-tre gånger i veckan. Ett flexibelt arbete som passar bra vid sidan av studier eller annat deltidsjobb. Möjlighet att arbeta mer under sommaren finns.
Om dig
Tidigare erfarenhet av terminalarbete är meriterande för tjänsten. Du trivs av att arbeta i högt tempo och är en samarbetsvillig person som kan arbeta självständigt. Arbetet är fysiskt krävande vilket kräver att du är en fysiskt stark person som tycker om att röra dig mycket. För att lyckas i uppdraget är det viktigt att du har ett stort driv och att du utför ditt arbete med stor noggrannhet. Viktigt att du är flexibel och kan hoppa in med kort varsel. Svenska är ett krav för tjänsten. För att vi ska kunna gå vidare med dig i denna process måste du uppvisa intyg på annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%. Vi genomför bakgrundskontroll i brotts- och belastningsregistret vid anställning. Om företaget
Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering och bemanning utifrån vår största drivkraft - att se dig lyckas och nå dina mål på både kort- och långsikt. Därför kan du lita på att vi gör vårt bästa för att hitta ett jobb som ska passa dig, oavsett om det gäller en tjänst som anställd hos oss eller rekrytering till någon av våra kunder. Med en lokal förankring på ett 40-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi nära dig. Utifrån ett brett kontaktnät och med en god lokalkännedom erbjuder vi ett stort utbud av lediga tjänster som kan passa dig, inom flera branscher. Välkommen till Sveriges lokalaste rekryterings- och bemanningsföretag du också.
Kontaktuppgifter och ansökan
Har du frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att maila dina frågor till Ioanna Papadopoulou på ioanna.papadopoulou@onepartnergroup.se
.Alla ansökningar behandlas löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum, vänta därför inte med att skicka in din ansökan. Vi tar inte emot frågor eller ansökningar på telefon. Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Stockholm Bemanning AB
(org.nr 556319-0478)
175 62 JÄRFÄLLA Arbetsplats
PostNord Sverige AB (Veddesta) Kontakt
Kund- och konsultansvarig
Ioanna Papadopoulou ioanna.papadopoulou@onepartnergroup.se Jobbnummer
9841502