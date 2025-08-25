Teleprojektledare fiber
Svenska kraftnät är en nyckelaktör i energiomställningen. Vår IT-division växer för att möjliggöra en fördubblad elproduktion och en fossilfri framtid. Med ny teknik ökar vi både infrastrukturens kapacitet och utvecklingstakten inom digitalisering och processer.Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Fiberprojektledaren ansvarar för att ta fram tekniska beskrivningar och projekteringsunderlag inom sitt ansvarsområde med tillhörande bilagor för anläggning- och ledningsprojekt. Du leder, styr och följer upp projektarbetet inom ditt ansvarsområde samt rapporterar till huvudprojektledare. Åtgärder som medför förändring av tid, kostnad eller omfattning beslutas av huvudprojektledare.
Du kommer att arbeta nära de teknikresurser som finns på den egna enheten samt övriga enheter på IT-divisionen. Fiberprojektledaren bevakar division IT och Näts intressen gällande passivt fibernät och ansvarar för att dess intressen beaktas i de projekt du deltar i.
I projekten krävs noggrann planering kring hur kablar ska förläggas och hur enskilda fiber ska skarvas och i övrigt hanteras. Du dokumenterar i dokumentationssystem och visualiserar ditt arbete i program som Visio, AutoCad med flera. Arbetet innebär en blandning av tekniska och administrativa arbetsuppgifter både i fält och på kontoret, så det är viktigt att du trivs med båda delar.
Ditt ansvar innefattar bland annat följande områden:
• Planera och beskriva fiberförläggningarna i projektets tekniska beskrivning (stationsprojekt) samt projekteringsunderlag (ledning).
• Säkerställa och planera för att lösningar tas fram så att kommunikation till stamnätsstationer upprätthålls trots att ledningar byggs om eller rivs. I detta ingår också att ta hänsyn till de externa kundernas kommunikationsbehov och vid behov hitta alternativa lösningar för dem.
• Fiber-/förbindelsedisponering.
• Framtagning av skarvplaner.
• Stöd till telekomförvaltningen med underlag om tillgängliga fibersträckor, lediga fiberpar, alternativa vägar och liknande frågeställningar i samband med incidenter eller vid behov av förändringar i Drifttelenätet.
• Avbrottsplanering och avisering till interna och externa kunder i dina projekt.
• Koordinering och planering av fiberleveranser till externa kunder.
• Mindre förvaltningsåtgärder och projekt i fibernätet t.ex. för kvalitetsförbättringar och insatser i nät och teknikbodar.
Som Teleprojektledare fiber tillhör du enheten Fiber- & siteinfrastruktur. Enheten består av ett tjugotal medarbetare som ansvarar för fiber och IT-leveransen i anläggningsprojekt samt deltar i förvaltning och utveckling av Svenska kraftnäts samhällsviktiga fibernät. Enheten ansvarar även för vår externa telekomaffär där vi hyr ut fiber till externa parter. Enheten expanderar nu i takt med att Svenska kraftnäts uppdrag växer i omfattning och komplexitet och vi söker dig som vill vara med och utveckla och förbättra vår verksamhet.
Om dig
Skallkrav:
För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad och resultatorienterad med förmåga att arbeta enligt en tydlig process, organisera och planera ditt arbete väl och göra det som krävs för ett gott resultat. Vi söker dig som är samarbetsorienterad det vill säga anpassar dig och hittar lösningar genom ett prestigelöst fokus mot det gemensamma målet. Du är också trygg och känner dig säker i olika sammanhang och har mod att stå upp för egna åsikter.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vidare har du en examen inom data/IT eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som Svenska kraftnät bedömer som likvärdig. Du har även flerårig aktuell och relevant arbetslivserfarenhet av:
• Att ha arbetat som projektledare, beställare eller i teknisk ledarroll.
• Projektering och utbyggnad av optiska nät.
• Att ha arbetat med projekt i entreprenadform.
Du har även god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska samt B-körkort.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av att genomföra kontroller och besiktningar av optoanläggningar.
• Arbetat med framtagande av tekniska upphandlingsunderlag och utvärderat efterföljande anbud.
• Arbetat med något av följande dokumentationssystem för fiber: DP-COM eller Connect-Master.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm (Sundbyberg) eller i Sundsvall.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Antal resdagar är ca 3 - 4 dagar per månad i denna tjänst.
• Sista ansökningsdag är den 22 september. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidaretjänst.
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Bengt Löfstaf, 010-475 81 72. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Maria Sahlén, 010-489 20 27 (maria.sahlen2@svk.se
). Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Individuell lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
