Telefonintervjuare Linköping
Norstat Sverige AB / Marknadsföringsjobb / Linköping Visa alla marknadsföringsjobb i Linköping
2025-08-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norstat Sverige AB i Linköping
, Mjölby
, Norrköping
, Haninge
, Nyköping
eller i hela Sverige
Om jobbet
Vi söker nu nya, motiverade intervjuare till vårt kontor i Linköping!Publiceringsdatum2025-08-11Om företaget
Norstat Sverige AB är Sveriges ledande företag inom datainsamling/marknadsundersökningar.
Från vårt kontor i Linköping genomför vi varje år många tusentals marknadsundersökningar via telefon samt rekrytering av respondenter till mer kvalitativa undersökningar. Vi använder oss av väldokumenterade metoder för att samla in tillförlitlig data om alla tänkbara ämnen.
Via vår telefoncentral rekryterar vi även kontinuerligt nya medlemmar till vår online panel, panel.se.
Norstat har kontor i 15 länder och är norra Europas största datainsamlare för alla typer av undersökningar. I Sverige finns vi representerade i Stockholm, Linköping och Göteborg.Om tjänsten
Du kommer att arbeta med marknadsundersökningar där ämnen samt metod varierar. Undersökningarna sker i första hand genom telefonintervjuer men du kan även få möjligheten att göra personliga intervjuer samt rekrytera personer som ska delta i exempelvis produkttester, fokusgrupper och användartester.
På dagtid riktar vi oss framförallt mot företag och på kvällar/helger mot privatpersoner.
Vi erbjuder en flexibel arbetsplats där du själv bestämmer vilka dagar som passar just dig att arbeta. Vi jobbar i en varm och social arbetsmiljö där vi välkomnar alla typer av människor. Har du det som krävs för att bli en del av oss är du varmt välkommen att söka redan idag. Nya fräscha lokaler, möjlighet till mer kontinuerligt arbete och nya sociala kontakter.
Vem är du?
Vi söker dig som är pålitlig, social och resultatinriktad och som trivs med att arbeta i en fartfylld miljö.
Du är även:
Kommunikativ och har en professionell framtoning
Noggrann i ditt arbete
Pålitlig och ansvarstagande
Utåtriktad och öppen inför nya människor
En positiv lagspelare som arbetar väl självständigt
Som intervjuare behöver du kunna flytande svenska i såväl tal som skrift.
Tidigare erfarenheter inom telefoniarbete eller service är meriterande.
Våra medarbetare har alla olika bakgrunder och erfarenheter, vilket resulterar i en bred palett av kompetens och egenskaper. Det vi har gemensamt är att vi är nyfikna på människor och hur man genom insamling av data med hög kvalitet kan skapa mervärde för kunden, och på sikt även samhället.
Vid frågor och funderingar går det bra att kontakta oss via jobb.linkoping@norstat.se
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
E-post: jobb.linkoping@norstat.se Arbetsgivare Norstat Sverige AB
(org.nr 556604-6297), https://norstat.co/sv/foretag/karriar/
S:t Larsgatan 32 B (visa karta
)
582 24 LINKÖPING Arbetsplats
Norstat Linköping Jobbnummer
9452488