Telefonförsäljare
2025-11-06
Är du redo att ta nästa steg inom försäljning? Har du sälj i blodet och är redo att bevisa vad du går för i en ny utmaning? Älskar du att prata och bidra till en bra affär? Då är denna tjänst perfekt för dig!
Vi har rollen som tar din säljkarriär till nästa nivå!
Bli säljare av Elavtal hos vår kund i Göteborg, vilket blir din chans att växa!
Som säljare hos vår kund Mölndal Energi kommer du arbeta med aktiv, uppsökande försäljning av elavtal via telefon. Det här är en roll för dig som vill utveckla din förmåga att pitcha, förhandla och stänga affärer. Lönen består av en fast del och en prestationsbaserad rörlig del (provision) vilket är din chans att tjäna extra på dina framgångar!
Mölndal Energi erbjuder en grundlig introduktion och säljutbildning för att du ska få de bästa förutsättningarna att lyckas även om elbranschen är ny för dig.
Arbeta i fräscha, moderna lokaler i Mölndal tillsammans med engagerade och drivna kollegor som ger dig energi.
Detta är ett långsiktigt uppdrag med stora möjligheter att utvecklas inom försäljning och bevisa din potential i en snabbfotad bransch.
Som konsult hos Randstad är du anställd hos oss och jobbar ute hos någon av våra kunder. Du har samma fördelar hos Randstad som hos andra arbetsgivare med kollektivavtal och förmåner som friskvårdsbidrag, företagshälsovård, försäkringar och rabatt på träningskort. Utöver det erbjuds du även en mängd karriärmöjligheter, får möta olika företagskulturer och erfarenhet från olika branscher vilket gör att du utvecklar din kompetens och får ett välfyllt CV. Tjänsten kan innebära många kontakter och då är det viktigt med god samarbets och kommunikationsförmåga. Söker du en arbetsgivare som erbjuder varierande uppdrag och nya kontaktnät kommer du att trivas hos oss.
Start för denna tjänst är mitten av november och ansökningar kommer hanteras löpande. Tjänsten kan därför tillsättas innan sista ansökningsdag, så ifall du är intresserad sök redan idag!
Ansvarsområden
Arbeta med aktiv, uppsökande försäljning av elavtal via telefon.
Aktivt arbeta med att pitcha, förhandla och stänga affärer.Kvalifikationer
Gymnasieutbildning.
6 månaders erfarenhet av fältförsäljning ex telefonförsäljning.
Svenska tal och skrift flytande.
Vi ser att du är en person som är driven, motiverad och söker aktivt efter att lära dig mer om försäljning och kundrelationer. Som person ser vi att du är självgående men också har en utmärkt kommunikation och samarbetsförmåga. Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential. Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Ersättning
Monthly Så ansöker du
