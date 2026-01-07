Teknisk väktare - Göteborg
Q Security AB / Väktarjobb / Mölndal Visa alla väktarjobb i Mölndal
2026-01-07
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Q Security AB i Mölndal
, Göteborg
, Kungälv
, Stenungsund
, Borås
eller i hela Sverige
I din roll som Teknisk väktare arbetar du till vardags som väktare på rondbil eller på något av våra stationära objekt. Du planeras också efter behov på uppdrag som omfattar service eller enklare installationer av olika typer säkerhetsteknik.
Du har en lämplig bakgrund som installatör av larm, kameror, passersystem eller liknande säkerhetstekniska. Har du rätt bakgrund men saknar väktarutbildning (VU1 & VU2) så ser vi till att du erhåller denna.
Du utgår från vårt kontor i Mölndal men ditt arbetsfält är hela Västsverige.
För att kvalificera till denna tjänst vill vi att du:
har ett par års erfarenhet av service och/eller installation
har B-körkort
har förmåga att ge hög service
är 18 år eller äldre
är ostraffad samt är pålitlig och kan samarbeta väl med både kollegor och externa myndigheter, såsom polisen.
kan kommunicera på svenska och engelska
Meriterande är erfarenhet av:
Lås- och säkerhetssystem
Väktar/ordningsvakt/skyddsvaktsutbildning
CCTV-övervakning
Installation och diftssättning av inbrottslarm
Passersystem, installationsvana
Du har här möjlighet att arbeta inom ett välrenommerat företag med en stark ställning på marknaden där du blir en del av att utveckla nya tekniska tjänster. Du erbjuds fortlöpande utbildningar och utvecklingsmöjligheter för att hålla dig uppdaterad inom säkerhetsbranschen.
En varierad arbetsmiljö med möjlighet att arbeta i olika typer av uppdrag och miljöer.
Bakom dig finns ett stöttande och professionellt arbetslag där vi värdesätter din säkerhet och trivsel.
Om Q Security AB
Q Security är en ledande aktör inom säkerhetsbranschen, känd för vårt engagemang för trygghet och service. Vi erbjuder högkvalitativa säkerhetstjänster och värdesätter professionalism, pålitlighet och integritet hos vår personal.
Vi har idag över 900 anställda i Sverige och Norge som med stort engagemang levererar säkerhet till kunder runt om i landet, dygnet runt på årets alla dagar.
Vi erbjuder:
Vem är du?Vi ser att du är mycket flexibel och har ett utpräglat service- och säkerhetstänkande. Du bör vara stresstålig och ha förmåga att lösa uppkomna problem. Du är innovativ och har ett äkta engagemang, är ansvarstagande samt har förmåga att ta egna beslut. Dagar som är tuffa och motiga behåller du fokus och ett gott humör. Du har en styrka i att skapa gott samarbete och goda relationer, såväl med kund som med kollegor. Du har förmågan att lösa uppkomna problem på ett korrekt och ansvarsfullt sätt.
Tjänsterna för kommer säkerhetsprövning att genomföras och svenskt medborgarskap är ett krav, då tjänsterna är placerade i säkerhetsklass.
Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet för tjänsten.Arbetstider: Dag/Natt/Kväll och helgerVaraktighet: Deltid/Behov, tillträde enligt överenskommelse.Lön: enligt kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6672385-1776705". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Q Security AB
(org.nr 556656-4455), https://qsecurity.teamtailor.com
Flöjelbergsgatan 7B (visa karta
)
431 37 MÖLNDAL Arbetsplats
Q Security Jobbnummer
9671212