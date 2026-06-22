Teknisk Utrullningsprojektledare Butikssystem
Avaron AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-22
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-22Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i ett omfattande transformationsprogram där en ny gemensam butikslösning ska ersätta äldre system i stor skala. Miljön spänner över kassor, självskanning, handdatorer, butiksnära utrustning, betalflöden, integrationer, identitetshantering och ny nätverksstruktur, med SAP som viktig backend och en ny klientplattform för POS och mobila enheter.
I rollen leder du utrullningen från pilot till brett införande i butik. Du håller ihop tekniska beroenden, samordnar partners och interna initiativ och ser till att varje butik är redo inför Go Live med rätt hårdvara, konfiguration och infrastrukturella förutsättningar. Det här är en roll för dig som gillar komplexa leveranser nära verksamheten, där du får stort inflytande över hur en modern butiksmiljö tas i drift.
ArbetsuppgifterDu planerar och driver utrullningen av den nya butikslösningen från pilot till fullskalig implementering.
Du tar fram och vidareutvecklar utrullningsplan, bemanningsplanering och plan för samverkan med andra projekt och partners.
Du koordinerar tekniska resurser, leverantörer och aktiviteter med fokus på hög kvalitet och så liten påverkan på butik som möjligt.
Du säkerställer rätt hårdvara, konfiguration och tekniska förberedelser i butik inför Go Live.
Du leder utrullning och konfigurering av POS-klienter, självskanning och tillhörande butikssystem.
Du samordnar beroenden mot nätverksinitiativ, livscykelhantering av hårdvara i butik, integrationsplattform och identitetshantering.
Du följer upp readiness, hanterar avvikelser och rapporterar status, risker och framdrift till programmets införandelead.
Du driver överlämning till linjeverksamheten samt plan för avveckling, datamigrering och arkivering av tidigare lösning.
KravFlerårig erfarenhet som projektledare.
God kunskap om infrastruktur, hårdvara, access och integrationer.
God kunskap om klientplattformar och klienthantering, särskilt Microsoft Intune eller motsvarande.
Erfarenhet av samarbete med externa leverantörer i implementationsprojekt.
Förmåga att leda tekniskt komplexa aktiviteter med många beroenden.
Du kommunicerar obehindrat på svenska och engelska.
MeriterandeErfarenhet från detaljhandelns IT-system och butiksmiljöer.
Kännedom om POS-lösningar, gärna GK Software eller liknande.
Tidigare arbete i transformationsprogram eller större utrullningsprojekt.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7949571-2064192". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Centralplan 15 (visa karta
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111 20 STOCKHOLM Jobbnummer
9972980