Teknisk Tränare Scania Sverige AB
Scania CV AB / Marknadsföringsjobb / Huddinge Visa alla marknadsföringsjobb i Huddinge
2026-03-20
, Botkyrka
, Stockholm
, Salem
, Ekerö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scania CV AB i Huddinge
, Stockholm
, Sundbyberg
, Södertälje
, Järfälla
eller i hela Sverige
Scania Sverige AB är ett bolag inom Scaniakoncernen, och distributör för Scanias produkter och tjänster på den svenska marknaden. Scania Sverige ansvarar för ett brett produkt- och tjänsteutbud inklusive försäljning och service via ett återförsäljarnät med 90-talet Scaniaanläggningar och 2 000 medarbetare, varav knappt 1 000 personer i den egna återförsäljarverksamheten i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö samt inom Gävleborg, Dalarna, Södermanland och Västmanland.
Huvudkontoret ligger i Stockholm, Kungens Kurva. Under 2025 registrerade Scania Sverige AB 2 550 tunga fordon och blev med det marknadsledare på den svenska marknaden med den historiska marknadsandelen på 50,8 %. Scania Sverige är inte bara marknadsledare totalt i Sverige, utan även störst inom alla transportsegment: fjärrtrafik, distribution, anläggning, renhållning och skogstransporter.
Om rollen
Scania Sverige är inne i en händelserik och spännande tid! Vi leder marknaden och har ett fantastiskt produkt- och tjänsteprogram i portföljen. Vi har samtidigt bestämt oss för att leda skiftet mot hållbara transportlösningar. För att vi ska lyckas med det behöver vi säkerställa framtida kompetensutveckling hos våra helägda och privata återförsäljare.
Har du ett genuint fordonstekniskt intresse kombinerat med ett stort intresse för pedagogik och kommunikation? Gillar du att jobba med människor och kan förklara komplexa produkter på ett enkelt sätt? Då har du ett utmärkt tillfälle att söka en plats i vårt team!
I vår dynamiska miljö krävs stor flexibilitet men också ett genuint intresse för att utveckla och kontinuerligt förbättra hur vi tränar organisationen. Främst när det kommer till det tekniska men även utifrån den digitala vardag vi möter och den allt snabbare växande elektrifieringsutveckling vi står inför. Publiceringsdatum2026-03-20Arbetsuppgifter
Som teknisk tränare ska du leverera fordonsteknisk utbildning till servicetekniker/fordonsmekaniker i Sverige. Det är viktigt att det sker på ett pedagogiskt sätt. Du behöver kontinuerligt utveckla utbildningsmaterialet med avseende på pedagogik och nyheter om produkten. Du kommer självständigt att planera, organisera och genomföra utbildningarna.
Du ingår i gruppen Learning and Development och vårt huvuduppdrag är att på ett fokuserat sätt möta behovet av kontinuerlig och strukturerad kompetensutveckling för våra egenägda och privata återförsäljare. Vi erbjuder möjligheter till utveckling inom pedagogiska metoder och stödverktyg samt teknisk kompetensutveckling. Du kommer att samarbeta med Teknisk Support och även Scania Academy, vår globala utbildningsorganisation.
Vem är du
Som person har du ett inkluderande arbetssätt. Du har lätt för att kommunicera och har en förmåga att leda andra i mindre grupper. Några av dina styrkor är att du är bra på att skapa struktur, har en analytisk och pedagogisk förmåga samt gillar att samarbeta med andra människor. Du genomsyrar att du vill det du gör.
Vi tror att du har teknisk gymnasiekompetens, gärna inom fordon. Du har med fördel ett par års erfarenhet med pedagogisk handledning eller inom servicemarknad. Det är meriterande om din tekniska bakgrund ligger inom eldriftsteknik eller elektroteknik. För att klara rollen behöver du vara flytande i svenska och goda kunskaper i engelska, i både tal och skrift. All utbildning sker på svenska.
Vilka är vi
Vi är ett team med kreativa och duktiga kollegor inom kompetensutveckling. Tillsammans hjälper vi varandra att växa med uppgiften och att utvecklas både som person och i karriär.
Scania erbjuder
Scania Förmåner inkluderar friskvårdsbidrag, möjlighet till personalbil, lunchförmån via Edenred. Vi har en förmånsportal med rabatterade priser på produkter och tjänster, Scanias Personalstöd, löneväxling samt förmånlig tjänstepension och försäkring.
Med en strukturerad utvecklingsplan och kurser stödjer Scania din personliga utveckling och karriärmöjligheterna finns både lokalt och globalt. Vill du utvecklas med oss så ligger alla vägar öppna för dig.Så ansöker du
Din ansökan bör innehålla ett CV och examensbevis. Vi välkomnar alla sökande och strävar efter mångfald i våra rekryteringsprocesser. Ansök så snart som möjligt, urval sker löpande under ansökningsperioden.
Logik- och personlighetstester kan komma att användas i vår urvalsprocess och en bakgrundskontroll kan behöva genomföras för den här tjänsten.
Välkommen med din ansökan idag!
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scania CV AB
(org.nr 556084-0976) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Scania Sverige AB Kontakt
Manager Learning and Development
Pernilla Allensten pernilla.allensten@scania.com 010-706 68 70 Jobbnummer
9811556