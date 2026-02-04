Teknisk systemförvaltare
Region Östergötland / Supportteknikerjobb / Linköping Visa alla supportteknikerjobb i Linköping
2026-02-04
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Har du en hög teknisk kunskap och en stark vilja att se till att tekniken kommer till bra nytta?
Vill du göra världen bättre samtidigt som du har kul på jobbet?
Vi behöver utöka vår verksamhet med en teknisk systemförvaltare som vill jobba för att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt!
På applikationssidan ser vi till att regionens stora och små IT-system är igång och fungerar.
I denna roll fokuserar du främst på system vilka hanterar patientnära uppgifter och du jobbar i ett team av tekniska resurser.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Vi har vår arbetsplats centralt i Linköping och förutom ett nära samarbete i teamet så har vi många nära kollegor med hög teknisk kompetens inom alla IT-områden. Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Som teknisk systemförvaltare ansvarar du för systemens funktionalitet och arbetar med systemförbättringar, drift och underhåll. Du arbetar med nyinstallationer, uppgraderingar och andra typer av förbättringsarbeten. Du löser ärenden som en del av vår tredje linje och stöttar andra linjen med kunskap och rutiner för att effektivisera arbetet. Ett nära samarbete med dina kollegor i teamet är viktigt och du arbetar även med många olika personer och funktioner i våra olika verksamheter inom Region Östergötland. Vidare ingår du i projekt och/eller utredningar för att ständigt förbättra och optimera vårt IT-landskap.
Arbetsgrupp
Vår arbetsplats ligger centralt i Linköping och har, förutom kollegorna i teamet, många arbetskamrater inom alla delar av en IT-organisation nära till hands. Vi har goda möjligheter att jobba en del på distans men vi ser gärna att man spenderar majoriteten av sin tid på plats.
Om dig
Det är krav på erfarenhet av Windows Server samt meriterande gällande SQL och Linux.
För att lyckas hos oss tror vi att du har erfarenhet inom IT-branschen med inriktning mot IT-drift. Du känner dig trygg i dina tekniska kompetenser men drivs också av att utvecklas och håller dig uppdaterad på ny teknik. Du är en person som har en naturlig problemlösningsförmåga och känner dig trygg i din roll som tekniker. Du är engagerad i ditt arbete, bidrar till en positiv stämning på arbetsplatsen och tycker att det är kul att både arbeta i team såväl som självständigt. Då du arbetar med olika personer och funktioner i organisationen så har du en god förmåga att beskriva och presentera komplexa strukturer på ett pedagogiskt sätt. Du är kvalitetsmedveten och lösningsfokuserad vilket märks genom att du planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt för att nå mål och resultat. Du har goda kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Ansökan och anställning
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/168". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Enheten för Applikationsleverans Kontakt
Enhetschef Johan Elmar johan.elmar@regionostergotland.se 010-1039920 Jobbnummer
9721666