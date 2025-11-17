Teknisk support
Om Plejd
På Plejd brinner vi för att ge elektriker de bästa verktygen - både i produkter och support. Därför bygger vi en supportorganisation i världsklass som hjälper installatörer i deras dagliga arbete och driver utvecklingen framåt.
Som en del av vårt supportteam får du en varierad vardag, nära tekniken och nära användarna. Du blir länken mellan elektrikern i fält och våra hård- och mjukvaruteam - och får därmed en unik möjlighet att påverka framtida funktioner och lösningar.
Om rollen
I rollen fokuserar du framför allt på att ge proffsig och uppskattad support till elinstallatörer i Norden, främst i Sverige. Du hanterar inkommande ärenden via telefon, e-post och sociala medier, och arbetar även med grossistrelaterade frågor.
Du blir dessutom en viktig del i vårt feedback-flöde: du snappar upp mönster, behov och problem från marknaden och för sedan detta vidare till våra utvecklingsteam. Kort sagt - du hjälper oss att bli ännu bättre.
Vi tror att du: Är utbildad elektriker eller har motsvarande erfarenhet från installationsbranschen
Älskar teknik och har inga problem att navigera appar, digitala verktyg och smarta lösningar
Trivs med att prata i telefon och är trygg i svenska, både i tal och skrift
Har ett service mindset och tycker om att hjälpa andra
Gillar variation och att lära dig nya saker
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara: Support till elinstallatörer i Norden (telefon, e-post och sociala medier)
Hantering av reklamationer och produktärenden
Funktions- och produkttestning
Vara länken mellan kunder och utveckling
Teknisk support till säljare och projekt
Hjälpa till vid planering och genomförande av mässor
