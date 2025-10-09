Teknisk support
2025-10-09
Är du intresserad av kundservice och tekniska utmaningar?
Är du intresserad av kundservice och tekniska utmaningar?

Vill du arbeta i en utvecklande roll där du får kombinera teknisk kompetens med service? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi erbjuder en spännande möjlighet att bli en del av vårt team som Garantihandläggare och teknisk support på Adria AB. I rollen hanterar du garantiärenden och teknisk support för våra återförsäljare i den skandinaviska marknaden. Dina arbetsuppgifter
Du arbetar självständigt, strukturerat och flexibelt, samtidigt som du har hög stresstålighet. Du ingår i ett dedikerat team på tre personer och är en nyckelperson i att säkerställa hög kundnöjdhet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Hantering av garantiärenden och teknisk support
Framtagning av teknisk dokumentation och utbildningsmaterial
Support till återförsäljare och kontakt med fabriken i Slovenien samt underleverantörer
Skapande av servicemeddelanden och instruktioner
Mobilitet i form av resor till fabriken, återförsäljare och arbete under mässor
Krav på utbildning och erfarenhet
Teknisk erfarenhet eller ett starkt tekniskt intresse
Flera års erfarenhet av liknande arbete är meriterande
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
God administrativ förmåga, datavana och erfarenhet av Officepaketet
Körkort är ett kravDina personliga egenskaper
Vi söker dig som är:
Strukturerad, noggrann och analytisk
Trygg, självgående och kommunikativ
Driven med helhetssyn och god samarbetsförmåga
Lösningsorienterad med ett stort tekniskt intresse
Flexibel och trivs i en föränderlig miljö
Vad erbjuder vi?
Ett omväxlande och innovativt teamarbete i ett framgångsrikt företag med korta beslutsvägar. Vi värnar om en god arbetsmiljö med stimulerande arbetsuppgifter.
Välkommen att visa ditt intresse genom att skicka in ditt CV.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande.
Eventuella frågor om tjänsten besvaras av Christer Ahlgren, chef för Eftermarknadsavdelningen christer.ahlgren@adria.se
eller Lena Lundholm lena.lundholm@kabe.se
HR
Adria AB är ett helägt dotterbolag till Kabe Group AB.
Sammanlagt är vi ca 18 personer som arbetar på Adria AB i Tenhult och omsättningen uppgår till ca 900 miljoner/år. Adria AB ansvarar för försäljningen av Adria Husvagnar, Husbilar, Sun Living Husbilar i Sverige, Norge och Finland. Adria och Sun Living produceras sedan 60 år i en av Europas modernaste fabriker i Slovenien.
