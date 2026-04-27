Teknisk specialist Windowsserver plattformar
2026-04-27
Om oss På Techrytera AB börjar rekryteringen med dig. Vi är ett bemannings- och rekryteringsföretag med spetskompetens och ett tydligt fokus inom IT och Engineering. Med vår branschkunskap och nära dialog med både kandidater och kunder skapar vi träffsäkra matchningar där rätt kompetens möter rätt behov.
Vi tror att en riktigt bra matchning inte bara handlar om en rollbeskrivning - utan om dina erfarenheter, din potential och vad du faktiskt vill utvecklas inom. Därför utgår vi alltid från individen. Genom att förstå din bakgrund, dina drivkrafter och dina ambitioner kan vi koppla ihop dig med uppdrag och roller hos våra kunder där du får rätt förutsättningar att utvecklas och göra skillnad.
Vårt mål är att bygga långsiktiga och meningsfulla samarbeten - både för dig som kandidat och för våra kunder.Publiceringsdatum2026-04-27Dina arbetsuppgifter
Vi söker en konsult till Windowsservergruppen med gedigen erfarenhet av drift, underhåll och inom Windowsbaserade servermiljöer.
Konsulten kommer förstärka Windowsservergruppen med införandet och drift av Microsoft Dynamics ur ett plattformsperspektiv. Arbetet innefattar design, val av plattform samt installation och konfiguration av den underliggande infrastrukturen som krävs för en stabil och säker drift av lösningen.
Rollen innebär att arbeta både operativt inom projektet och som en del av den löpande förvaltningen inom Windowsservergruppen.
Vidare ingår att samarbeta med andra team och intressenter, säkerställa att lösningarna uppfyller krav på prestanda, tillgänglighet och säkerhet samt bidra till dokumentation och kunskapsöverföring inom organisationen.
Kvalificeringskrav (Skallkrav):
Minst ha 3 års dokumenterad erfarenhet av arbete som tekniker inom design/underhåll/drift av Windowsservermiljöer.
Erfarenhet av Microsoft Dynamics
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Meriterande kompetens (Börkrav):
Erfarenhet av Azure DevOps -setup
Erfarenhet av Azure
Erfarenhet av Virutaliseringsmiljöer som VMware samt Hyper-V
Erfarehet av Active Directory
Erfarehet av automatisering och administration via PowerShell
Erfarenhet av nät och brandvägg
Erfarenhet av IT-säkerhet och certifikathantering.
Erfarenhet av MSSql
Erfarenhet av serverhårdvara
Ansökan När du söker via Techrytera AB söker du inte bara ett jobb - du påbörjar en dialog om din fortsatta karriär. Vi vill lära känna dig, din erfarenhet och dina ambitioner för att kunna matcha dig med rätt möjligheter hos våra kunder.
Låter det intressant? Skicka in din ansökan eller hör av dig till oss så berättar vi mer. Vi ser fram emot att hitta nästa steg i din karriär tillsammans med dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-10-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7643474-1969025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Techrytera AB
(org.nr 559568-3623), https://www.techrytera.se
113 46 STOCKHOLM
