Teknisk Specialist
2025-08-19
Placeringsort: Sundbyberg
Startdatum: 2025-10-01
Slutdatum: 2029-09-30 (med option 1+1 år)
Säkerhetsprövning: Säkerhetsskyddsöverenskommelse krävs
Om uppdraget
Vi söker åt kund en Teknisk Specialist som representerar uppdragsgivaren i dialog och samarbete med entreprenörer och projektörer för ett stort projekt med nya gasisolerade ställverk (GIS-stationer).
Rollen omfattar bland annat:
Granskning av elritningar, beräkningar och modeller för installationsel och fastighetsel/kraft.
Säkerställa att handlingar är tekniskt korrekta, byggbara och följer gällande normer (BBR, Boverkets konstruktionsregler, Eurokoder och interna riktlinjer).
Delta i möten med entreprenörens representanter och projektörer för att reda ut granskningskommentarer.
Dokumentera granskningskommentarer tydligt, spårbart och strukturerat.
Vara tillgänglig för återkoppling, dialog och avstämningar under överenskommen arbetstid.
Arbeta enligt etablerade arbetssätt, mallar, checklistor och processer.
Använda relevanta verktyg och system (projektplattformar, granskningsverktyg, CAD/BIM-system).
Kvalifikationer - krav
Gymnasieingenjör inom bygg och anläggning eller motsvarande utbildning.
Minst 10 års dokumenterad arbetslivserfarenhet inom byggnadskonstruktion, projektering, detaljprojektering, beräkningar och granskning.
Erfarenhet av granskning i samverkansprojekt med byggkostnad >500 MSEK.
God förmåga att uttrycka sig på svenska, både i tal och skrift.
Minst ett liknande uppdrag de senaste tre åren (industriprojekt >500 MSEK).
Meriterande
Erfarenhet av industribyggnader.
Tre referensprojekt av komplex art inom industribyggnationer.
Omfattning och arbete
Placeringsort: Sundbyberg.
Möjlighet att arbeta på annan ort enligt överenskommelse.
Arbete sker främst på plats enligt projektets behov.
Om Soros Consulting
Soros Consulting är ett specialiserat konsultbolag som hjälper organisationer med rekrytering och uppdrag inom teknik, projektledning och specialistkompetenser. Vi arbetar nära både våra uppdragsgivare och konsulter för att säkerställa smidiga processer, tydlig kommunikation och hög leveranskvalitet.
