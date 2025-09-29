Teknisk skribent till Combitech på Frösön
Grinde & Uno AB / Maskiningenjörsjobb / Östersund Visa alla maskiningenjörsjobb i Östersund
2025-09-29
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grinde & Uno AB i Östersund
, Örnsköldsvik
eller i hela Sverige
Bygg din karriär som teknisk skribent hos Combitech i Östersund. Är du ingenjör och vill kombinera ditt tekniska intresse med din förmåga att uttrycka dig i text? Hos oss på Combitech får du chansen att växa som teknisk skribent - oavsett om du är i början av din karriär eller redan hunnit skaffa erfarenhet.
Här handlar tekniken inte om mjukvara och datasystem, utan om fysiska produkter, fordon och mekaniska lösningar. Det är en roll där du får lära dig från grunden, utvecklas steg för steg och bygga en långsiktig karriär inom försvarsindustrin. Har du gjort lumpen är det ett plus, men inget krav. Det viktigaste är att du är nyfiken, vill förstå hur saker fungerar - och gillar att skriva. Om oss: Som teknisk skribent blir du en viktig länk mellan avancerad teknik och de människor som ska förstå och använda den. Du kommer att:
Dokumentera produkter, system och processer inom mekanik och fordon
Ta fram manualer, instruktioner och utbildningsmaterial
Arbeta nära ingenjörer och projektledare för att beskriva hur komplex teknik fungerar i praktiken
Anpassa innehåll för olika målgrupper, från tekniker till beslutsfattare
Du behöver inte ha tidigare erfarenhet som teknisk skribent - vi lär dig. Det här är en roll för dig som vill utvecklas i en framtidsbransch där tydlig information är avgörande. Vem är du? Vi tror att du:
Har en ingenjörsexamen (civil- eller högskoleingenjör inom valfritt område)
Har lätt för att uttrycka dig i text, både på svenska och engelska
Är strukturerad, nyfiken och vill förstå komplex teknik inom mekanik och fordon
Trivs med att samarbeta och bygga kunskap tillsammans med andra
Extra plus om du gjort lumpen eller har intresse för försvarsindustrin - men det är inte ett krav.
Varför välja Combitech? Hos oss får du mer än ett jobb - du blir del av en kultur där utveckling, gemenskap och samhällsnytta står i centrum. Vi erbjuder dig:
Möjlighet att växa inom teknik, ledarskap eller specialistområden
Trygg handledning och stöttning från erfarna kollegor
Projekt som bidrar till ett smart och resilient samhälle
Flexibla arbetstider och förståelse för balans i livet
Vi söker inte perfekta cv:n - vi söker människor med engagemang och vilja att bidra. Skicka in ditt cv och några rader om vem du är och varför du vill börja din resa hos oss.
Välkommen att ta nästa steg som teknisk skribent på Combitech i Östersund! Rekryteringsprocessen sköts av Grinde & Uno, vid frågor kontakta josefine@grindeuno.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grinde & Uno AB
(org.nr 559393-8441), http://www.grindeuno.se Arbetsplats
Grinde & Uno Kontakt
Josefine Uno josefine@grindeuno.se Jobbnummer
9532087