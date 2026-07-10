Teknisk Säljare
W5 Solutions AB (publ) / Säljarjobb / Älmhult Visa alla säljarjobb i Älmhult
2026-07-10
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W5 Solutions utvecklar och levererar avancerade system och lösningar för försvar och civil beredskap – till svenska och internationella myndigheter samt industripartners. Med starkt fokus på tillförlitlighet, hållbarhet och innovation levererar vi avancerad förmåga inom våra affärsområden Training, Power och Integration, som stärker både våra egna styrkor och våra allierades.
Utöver våra kärnteknologier erbjuder vi heltäckande supporttjänster, inklusive utbildning, reparation och underhåll, för att säkerställa långsiktig driftsäkerhet och operativ beredskap. Som en pålitlig nordisk partner är vi med och formar framtidens försvar och säkerhet – med teknik som fungerar när det verkligen gäller.
Om rollen
Vi söker nu en teknisk säljare till vårt affärsområde Power i Älmhult. Hos oss får du en nyckelroll i att utveckla affären genom att skapa nya kundrelationer, utveckla befintliga samarbeten och driva försäljningsprocesser från första kontakt till genomförd affär. Du arbetar nära kunder, kollegor och andra funktioner inom W5 Solutions för att säkerställa att våra lösningar möter kundernas behov och bidrar till långsiktiga affärsrelationer.
Du blir en del av ett engagerat säljteam och får möjlighet att arbeta med tekniskt avancerade produkter och lösningar på både den svenska och internationella marknaden. Vi befinner oss i en spännande tillväxtfas där du, tillsammans med dina kollegor, kommer att spela en viktig roll i vår fortsatta expansion och bidra till att stärka W5 Solutions position på marknaden.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara följande:
Identifiera affärsmöjligheter och kunder och bygga upp affärer
Vinna affärer av varierande komplexitet och på olika marknader
Projektledning av offert- och andra försäljningsprojekt
Bidra med kompetens i utvecklings- och leveransprojekt
Fysiska kundbesök, såväl nationella som internationella
Vem vi söker
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har flerårig erfarenhet från framgångsrik internationell försäljning, gärna inom försvarssektorn
Har erfarenhet av teknisk försäljning och gärna har en teknisk utbildning
Bor på pendlingsavstånd till Älmhult
Har möjlighet och intresse av att resa mellan 40–60 dagar per år
Har flytande kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Goda kunskaper i Office-paketet
Innehar B-körkort
Meriterande:
Teknisk förståelse kring kraftsystem, eldistribution, simulatorer och liknande
Erfarenhet av projektledning
Erfarenhet som Key Account Manager
Erfarenhet av arbete inom eller i samarbete med Försvarsmakten
Erfarenhet av arbete i Microsoft Dynamics Sales CRM
Goda kunskaper i tyska och/eller franska alternativt annat europeiskt språk
Vi söker dig som har en stark drivkraft, hög flexibilitet och ett stort ansvarstagande. Du är kommunikativ och relationsskapande, arbetar lösningsorienterat och trivs med att ta egna initiativ för att driva arbetet framåt. Du har ett brett kontaktnät och är van att ha ett helhetsansvar för affärer, budget, mål och leveranser.
Vi ser även gärna att du har ett långsiktigt och strategiskt förhållningssätt där uthållighet, professionalism och förmågan att bygga förtroendefulla relationer är avgörande. Du har god förmåga att fatta beslut och arbetar strukturerat med att planera, prioritera och driva dina uppdrag i mål. Du trivs lika bra med att samarbeta med kollegor som att arbeta självständigt och tar ansvar för att skapa resultat.
Det här erbjuder vi
När du börjar på W5 Solutions får du mer än ett jobb – du blir en del av ett sammanhang där din kompetens tas tillvara och din utveckling prioriteras. Du får arbeta med varierade och meningsfulla uppgifter i en modern teknisk miljö, med en tydlig koppling till samhällsnytta.
Här får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, samarbeta nära med kunniga och engagerade kollegor och bidra i projekt som gör verklig skillnad. Vi värdesätter laganda, en sund balans mellan arbete och fritid och en kultur där idéer uppmuntras och varje medarbetare ses som en viktig del av helheten.
W5 Solutions är en attraktiv arbetsgivare för dig som söker ett professionellt sammanhang där din kompetens utvecklas – och där du kan bidra till utveckling som verkligen betyder något.
Välkommen med din ansökan! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
En del av våra roller på W5 Solutions kan omfattas av säkerhetsskyddsklassning, vilket kan medföra krav på svenskt medborgarskap utifrån aktuella bestämmelser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8051241-2096116". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare W5 Solutions AB (publ)
(org.nr 556973-2034), https://careers.w5solutions.com
Teknikgatan 1 (visa karta
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343 34 ÄLMHULT Arbetsplats
W5 Solutions Jobbnummer
9999230