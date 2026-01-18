Teknisk Säljare - Solceller och Batterier

Missions AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-01-18


Gillar du utmaningar och vill ha kul medan du hjälper villaägare att skaffa solceller och batterier? Vi på Missions söker passionerade tekniska säljare för att representera vår kund och sälja solceller och batterier till villaägare via telefon.
Det här är din chans att göra skillnad genom att erbjuda hållbara energilösningar och bygga starka kundrelationer.
Om rollen:
Skapa långvariga och förtroendefulla kundrelationer genom regelbundna samtal

Bearbeta både varma leads och viss kallkundsförsäljning

Utforma och presentera kundanpassade lösningar inom solceller och batterier

Bygga upp och underhålla en stark kundpipeline

Vad vi erbjuder:
Löpande säljträning och utbildningar

Attraktiv lönemodell med fast lön och hög provision

Stora utvecklingsmöjligheter inom företaget

Arbetstider: Måndag - Fredag, 08.30 - 17.30

Vem är du?
Minst 1 års erfarenhet inom försäljning

Positiv och energisk med en stark vilja att utvecklas

Motiverad av att nå uppsatta mål

Meriterande:

Teknisk bakgrund eller erfarenhet av försäljning av solceller eller batterier.

Rekryteringsprocessen är digital och du får viktig information via sms. Håll koll på mobilen efter ansökan.
Vid frågor, mejla info@missions.se
Ansök idag - urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-4791698-1794714".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Missions AB (org.nr 559411-4307), https://www.jobb.missions.se
Hangövägen 29 (visa karta)
115 41  STOCKHOLM

Arbetsplats
missions

Jobbnummer
9690209

