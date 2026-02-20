Teknisk Projektledare För Konfiguration (cha/pdms)
2026-02-20
Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en teknisk projektledare med inriktning mot konfiguration för ett större förändringsarbete inom regional hälso- och sjukvård. Uppdraget är kopplat till införande och samordnat genomförande av vårdinformationssystem inom anestesi och intensivvård (CHA/PDMS). Du får en ledande roll med ansvar för att driva projektet framåt och säkerställa ett effektivt införande som möter verksamhetens behov.
I rollen arbetar du nära verksamhet och IT, leder flera parallella arbetsströmmar och skapar struktur i samarbetet mellan olika intressenter. Du planerar, styr och följer upp leveranser samt säkerställer att informations- och IT-säkerhetsaspekter beaktas genom hela arbetet.
ArbetsuppgifterLeda och samordna projekt inom IT-området konfiguration kopplat till CHA/PDMS
Planera, styra och följa upp projektets aktiviteter, tidplaner och leveranser
Omsätta verksamhetens mål och behov till genomförbara tekniska lösningar utifrån befintliga IT-tjänster och system
Leda workshops och andra arbetsmöten samt koordinera samarbete mellan berörda parter
Tillämpa och kombinera relevanta utvecklingsmetoder och arbetssätt för tekniska utvecklingsprojekt
Säkerställa att informations- och IT-säkerhet integreras i projektets samtliga delar
KravMinst tre (3) års dokumenterad erfarenhet av att arbeta som projektledare inom IT, varav minst ett (1) år inom regional hälso- och sjukvård
Dokumenterad erfarenhet av att arbeta som projektledare inom regional hälso- och sjukvård för införande av vårdinformationssystem inom anestesi och intensivvård, CHA (Centric High Aquity)
Systemkunskap om CHA (Centric High Aquity)
Certifierad Professional Scrum Master
Utbildningsnivå motsvarande Civilingenjör inom Medicin och teknik
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
MeriterandeErfarenhet av att arbeta som projektledare för konfigurationsarbete vid införande av vårdinformationssystem inom regional hälso- och sjukvård
Erfarenhet av projekt, förstudier eller utredningar som syftar till att effektivisera vårdpersonalens administrativa arbete inom regional hälso- och sjukvårdSå ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-27
