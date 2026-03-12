Teknisk projektledare
2026-03-12
Avaron AB är ett växande konsultbolag som matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en teknisk projektledare till ett spännande uppdrag hos en global aktör inom avancerade värmehanteringslösningar för den tunga fordonsindustrin. Här får du en central roll i utvecklingen av komponenter för framtidens fordon med fokus på el, vätgas och diesel.
Du leder utvecklingsprojekt genom hela projektcykeln i en tekniskt avancerad och internationell miljö. Rollen kombinerar operativt driv med strategiskt ansvar och innebär nära samarbete med flera specialistfunktioner.
ArbetsuppgifterDefiniera projektmål, tidsramar, milstolpar och resursbehov
Leda och koordinera tvärfunktionella projektteam inom utveckling, kvalitet, process, inköp och produktion
Följa upp leveranser och säkerställa att projektplaner hålls
Optimera användningen av personal, budget och tekniska verktyg
Identifiera risker och avvikelser samt ta fram åtgärdsplaner
Driva kunddialoger och säkerställa tekniskt och kommersiellt genomförande
Ansvara för ekonomisk uppföljning inom projekten
KravKandidatexamen inom relevant ingenjörsområde
Minst 5 års erfarenhet av projektledning inom tillverkande industri
Förmåga att leda komplexa tekniska projekt i tvärfunktionella team
God ekonomisk förståelse och vana att följa upp projektbudget
Mycket goda kunskaper i engelska
MeriterandeCivilingenjörsexamen
Erfarenhet från fordonsindustrin
Kunskap om IATF
Erfarenhet av APQP-arbetssätt
Erfarenhet av tekniska och kommersiella fasvalideringar
Erfarenhet av Matlab, Smartsheet, MS Project, Catia och SAP
