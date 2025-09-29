Teknisk projektledare
Sköld Forsberg Byggkonsult AB / Byggjobb / Falkenberg Visa alla byggjobb i Falkenberg
2025-09-29
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sköld Forsberg Byggkonsult AB i Falkenberg
Sköld Forsberg Byggkonsult AB är ett expansivt konsultföretag i Falkenberg. Vi arbetar med allt från arkitektur, design, konstruktion, statik, projekteringsledning, byggprojektledning, teknisk projektledning, kontrollansvariga och besiktning. Vi är ett härligt team som jobbar utifrån ett nyfiket och prestigelöst förhållningssätt.
På vår avdelning för projektledare ser vi ett ökat behov inom den tekniska processindustrin och önskar nu förstärka vårt team med ytterligare en medarbetare. Som teknisk projektledare arbetar du nära våra industrikunder med projekt som innefattar kundernas tekniska utrustning. Det kan innebära allt från att investera i nya maskiner, utveckla eller justera befintliga maskinlinjer eller ta fram nya processlösningar. Det kan vara både stora och små projekt, där alla innebär att leverera en lösning med en bra funktion för kunden. Många av projekten sker i nära samarbete med våra projektledare inom bygg.
Vi arbetar med många spännande projekt samtidigt och hjälper industrier inom livsmedels- och processindustrin att utveckla sin verksamhet - Från idé till verklighet. För att trivas hos oss bör du ha lätt för att samarbeta och skapa förtroende, du skall vara driven, strukturerad och kunna fatta egna beslut, alltid med kundens bästa i fokus.
Som teknisk projektledare hos oss kommer du få arbeta med bland annat:
• Leda och samordna tekniska industriprojekt (framför allt inom livsmedelssektorn)
• Genomföra förstudier och behovsanalyser för kundens räkning
• Hantera tidsplaner
• Kostnadsberäkning och budgetuppföljning
• Säkerställa leveransen av kundkrav och KPIer
• Vara en del av upphandlingen och utvärderingen av tekniska lösningar och leverantörer
• Verifiera ritningar och tekniska specifikationer
• Vara en del i att ytterligare bygga upp vår kompetens inom teknisk projektledning
Vi söker dig som är har:
• Ingenjörsutbildning på universitets- eller högskolenivå alternativt annan liknande utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdigt
• Minst fem års erfarenhet i att ha arbetat med projektledning i teknikintensiva projekt
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
• Körkort för personbil
Det är meriterande om du har:
• Erfarenhet av upphandling och avtalsprocesser
• Erfarenhet av framtagning av tekniska beskrivningar
• Erfarenhet av granskning av ritningar och processlösningar
Hos oss får du vara med och påverka utformningen från första skiss fram till färdig process.
Är du den vi letar efter så vill att du söker tjänsten genom att skicka ett personligt brev och CV till jobb@skoldforsberg.se
. Vi är så klart nyfikna på att höra dina tankar om hur du kan bidra i de spännande projekt som vi har åt våra kunder. Vi vill ha din ansökan senast den 20 oktober.
Intervjuer kommer hållas löpande under ansökningstiden.
För mer uppgifter om tjänsten kontakta Therese Ranagården på 0346-466 058.
Har du frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta Maria Holgersson på 0346-216 342. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-20
E-post: jobb@skoldforsberg.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sköld Forsberg Byggkonsult AB
(org.nr 556906-2697), https://www.skoldforsberg.se/
Sandgatan 1 (visa karta
)
311 31 FALKENBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Avdelningschef
Maria Holgersson maria@skoldforsberg.se 0346216342 Jobbnummer
9530483