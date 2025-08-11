Teknisk Projektledare
Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
I rollen som tekniska projektledare kommer du ha en nyckelposition i utvecklingen av världsledande EW-system och ansvara för teknisk styrning och ledning av kundprojekt. Du kommer ansvara för projekt där vi utvecklar avancerade produkter för användning inom luft-, land- och sjödomänerna. Våra världsledande elektroniska signalspanings- och självskyddssystem bidrar till att skydda plattformar och samla värdefull information om omvärlden. Du blir en del av ett roligt och dynamiskt team med en informell och öppen kultur med högt i tak. Nu söker vi fler tekniska projektledare till Product Unit Electronic Surveillance (PU ES) i Järfälla. Vill du veta mer om vårt system i flygande plattform? Klicka här.
Din roll är att tillsammans med projektledaren kommunicera mål och ansvarsområden, tydligt specificera tekniska lösningar och hantera projektets risker med hänsyn till krav, tidplan, budget, omfattning och kvalitet. Detta inkluderar nära samarbeta med produkt, kund och slutanvändare för att säkerställa system som uppfyller kundens förväntningar.
Du kommer att hantera en bred grupp av interna och externa intressenter, inklusive kunder, linjechefer och andra nyckelpersoner. Dina arbetsuppgifter kommer även att innebära tätt samarbete med många olika discipliner och avdelningar, såsom system, mjukvaruutveckling, integration och verifiering, kvalitet- och konfigurationsledning, logistik, konstruktion och produktion. Rollen innebär också resor, ibland med kort varsel, både nationellt och internationellt, till våra kunder och inom företaget.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
* Övergripande ansvar för den tekniska omfattningen av ett projekt
* Leda det tekniska arbetet med hjälp av specialister och team
* Analysera och hantera de tekniska riskerna
* Bidra till att genomföra projektverksamheten på ett effektivt och konkurrenskraftigt sätt
Vi förväntar oss att du har en gedigen teknisk bakgrund med minst fem års erfarenhet av projektledning, systems engineering, integration eller produktutveckling. Erfarenhet av EW-system och Signal Intelligence är meriterande.
Vi ser gärna att du har ledarerfarenhet och känner dig trygg i en roll där du inspirerar och engagerar andra. Du har en bred överblick och förmåga att hantera parallella krav i projekt. Du är strukturerad och resultatinriktad, med en stark teknisk och systematisk förståelse. Du kan agera snabbt vid behov och trivs med att lösa utmaningar.
Vidare har du mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga och söker aktivt information för att hålla dig uppdaterad. Du har en analytisk och uppmärksam inställning, kombinerad med självinsikt och ett genuint intresse för personlig utveckling. Dessutom är du angelägen om att utveckla både din tekniska expertis och ditt ledarskap.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 25 500 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här Ersättning
