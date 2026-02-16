Teknisk Produktansvarig till LCS Container Solutions!
2026-02-16
Vill du vara med och utveckla och underhålla LCS egna och kundspecifika Containerlösningar? Drivs du av att stötta med teknisk information till både interna och externa kontakter? Vill du vara med och bidra till LCS tillväxt? Då kan tjänsten som Teknisk Produktansvarig till LCS vara rätt för dig.
Om LCS Container Solutions
"Med kunden i fokus tillhandahåller vi på LCS Container Solutions produkter och service lokalt och internationellt till människor och företag och ger dem möjligheten att förverkliga sina idéer där containern är en del av lösningen, något vi gjort i över 50 år tillsammans med samma ägare. Vi säljer, hyr ut, lagrar och konstruerar mobila lösningar till människor och företag med containrar i centrum, där vi arbetar efter att vara en innovativ och pålitlig partner.
Med en passion för logistik och mobila lösningar strävar vi efter att leverera högkvalitativa, funktionella och hållbara lösningar inom våra affärsområden. Vi bedriver allt ifrån försäljning uthyrning till specialproducerade skräddarsydda containerlösningar och en terminalverksamhet i Arendal, i närheten av Göteborgs hamn, på vår 75 000m2 stora anläggning.".
Om tjänsten som Teknisk Produktansvarig till LCS Container Solutions
I rollen som Teknisk Produktansvarig kommer du ha ett övergripande ansvar för att kontinuerligt utveckla och förvalta en konkurrenskraftig produktportfölj av standardlösningar inom vårt affärsområde Special Containers samt att utveckla lösningar tillsammans med och åt våra kunder. Du ansvarar för att specificera och kostnadskalkylera lösningar som stödjer våra erbjudanden till kund utifrån kundens behov och önskemål.
Du kommerocksåatt vara ute hoskund tillsammans med kommersiella funktioner och fungera som teknisk expert i kunddialoger. I nära samarbete med övriga kollegor inom Special Containers driver du fram tekniska lösningar och säkerställer kvalitet i hela processflödet genom korrekta underlag och produkter.
En central del av rollen är att skapa förutsättningar för resterande del av organisationen och bidra till en effektiv och kvalitativ tillverkning.
Tjänsten är placerad vid vårt kontor i Arendal, Göteborg och du rapporterar till Affärsområdesansvarig Special Containers.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Ta ägandeskap för att skapa och kontinuerligt utveckla en konkurrenskraftig produktportfölj av standardlösningar för Special Containers.
Utveckla kund- och orderspecifika lösningar i nära dialog och samarbete med kundens konstruktörer och/eller behovsägare.
Ansvar att kalkylera kostnader för specificerad lösning samt stödja ansvariga säljare i förfrågnings- och offertförfarande.
Om dig
För att lyckas i rollen har du sannolikt en teknisk utbildning från högskola eller yrkeshögskola. Du har tidigare kommit i kontakt med CAD-ritningar och erfarenhet av portföljhantering, produktutveckling och produktionsberedning. Vidare talar du svenska och engelska obehindrat.
Som person har du ett starkt inre driv och tar gärna ett helhetsansvar för ditt arbete. Du trivs i en bred roll där du får arbeta självständigt och utveckla tekniska lösningar. Du är initiativrik, strävar ständigt efter att förbättra både processer och resultat, och du ser till att saker blir gjorda.
Viktigt för tjänsten är:
Teknisk utbildning från högskola eller yrkeshögskola
Bakgrund och erfarenhet från antingen Byggindustrin eller mekanisk/tillverkningsindustrin från litet eller medelstort bolag.
Erfarenhet av moduler inom Containers, alternativt inom liknande produktion så som stål, metall eller bearbetning i en bred roll.
Goda kunskaper inom CAD-ritning för produkt och tillverkningsdesign.
Goda kunskaper inom portföljhantering, produktutveckling och produktionsberedning.
Goda kunskaper inom för- och efterkalkylering.
Svenska och engelska i tal och skrift.
LCS Container Solutions erbjudande
Hos LCS blir du del av en spännande tillväxtresa och får chans att verka i en roll där du ta stort ägandeskap. Förutom en spännande fas erbjuder LCS även andra fina förmåner i form av kollektivavtal, friskvårdsbidrag, cykel-och lunchförmån. För rätt person finns stora möjligheter till att växa inom bolaget.Publiceringsdatum2026-02-16Övrig information
Start: Enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid.
Placering: Kontoret i Arendal, Göteborg.
Lön: Enligt överenskommelse.
Finner du tjänsten som Teknisk Produktansvarig intressant? Skicka in din ansökan idag, vi på Needo ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Needo Recruitment West AB
(org.nr 559218-3940), https://www.lcs.se/ Arbetsplats
LCS Container Solutions Kontakt
Frida Sandberg frida.sandberg@needo.se Jobbnummer
9746025