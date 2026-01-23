Teknisk montör till säkerhetsklassad miljö

2026-01-23


WeStaff Sweden söker nu en teknisk montör för ett långsiktigt uppdrag hos en av våra kunder som arbetar inom säkerhetsklassad produktionsmiljö. Rollen passar dig som vill bli en del av ett seniort specialistteam och som trivs i en miljö där kvalitet, ansvar och säkerhet står i absolut fokus. Tjänsten är en rak rekrytering, vilket innebär en direktanställning hos uppdragsgivaren.

Om tjänsten
Du kommer att arbeta som montör i ett säkerhetsklassat område. Upplärningen är omfattande och sker över tid, ca 1 år, vilket innebär att vi söker dig som vill satsa långsiktigt. Du kommer att tillhöra ett mindre team med hög specialistkompetens, där samarbete och öppen kommunikation är avgörande. Arbetet sker i en miljö som ställer höga krav på professionalism, respekt för slutanvändning och säkerhetsmedvetenhet.
Upplägg: Heltid, dagtid måndag-fredag
Start: Omgående enligt överenskommelse

Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:

Montage, testning och kvalitetskontroll av tekniska produkter enligt fastställda processer

Arbete i högriskzon och säkerhetsklassad miljö

Följa säkerhetsrutiner, dokumentation och kvalitetskrav

Samarbete tätt med teamet och andra funktioner

Säga ifrån och rapportera om något inte stämmer, kvalitet går alltid först

Vi söker dig som:

Har erfarenhet av tekniskt montage eller liknande kvalificerat arbete

Är villig och motiverad att lära sig avancerade system (lång upplärning)

Ser dig själv som en teamplayer som tar ansvar men också vågar säga till vid avvikelser

Har hög integritet och respekt för säkerhetskritisk verksamhet

Har möjlighet att resa i tjänst (minst 1 gång per år)

Meriterande är om du:

Arbetat med test och verifiering av IR-produkter

Tidigare arbetat i en säkerhetsklassad miljö

Besitter en teknisk utbildning

Har erfarenhet av elektromekanik, pneumatik eller liknande

Vi erbjuder:

Ett utvecklande uppdrag i ett globalt högteknologiskt företag

Nära samarbete med erfarna kollegor

Möjlighet till kompetensutveckling och karriär

Trevliga lokaler och god arbetsmiljö

Om WeStaff Sweden
WeStaff är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se

