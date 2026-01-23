Teknisk montör till säkerhetsklassad miljö
WeStaff Sweden söker nu en teknisk montör för ett långsiktigt uppdrag hos en av våra kunder som arbetar inom säkerhetsklassad produktionsmiljö. Rollen passar dig som vill bli en del av ett seniort specialistteam och som trivs i en miljö där kvalitet, ansvar och säkerhet står i absolut fokus. Tjänsten är en rak rekrytering, vilket innebär en direktanställning hos uppdragsgivaren.
Om tjänsten
Du kommer att arbeta som montör i ett säkerhetsklassat område. Upplärningen är omfattande och sker över tid, ca 1 år, vilket innebär att vi söker dig som vill satsa långsiktigt. Du kommer att tillhöra ett mindre team med hög specialistkompetens, där samarbete och öppen kommunikation är avgörande. Arbetet sker i en miljö som ställer höga krav på professionalism, respekt för slutanvändning och säkerhetsmedvetenhet.
Upplägg: Heltid, dagtid måndag-fredag
Start: Omgående enligt överenskommelse
Dina arbetsuppgifter kan bland annat vara:
Montage, testning och kvalitetskontroll av tekniska produkter enligt fastställda processer
Arbete i högriskzon och säkerhetsklassad miljö
Följa säkerhetsrutiner, dokumentation och kvalitetskrav
Samarbete tätt med teamet och andra funktioner
Säga ifrån och rapportera om något inte stämmer, kvalitet går alltid först
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av tekniskt montage eller liknande kvalificerat arbete
Är villig och motiverad att lära sig avancerade system (lång upplärning)
Ser dig själv som en teamplayer som tar ansvar men också vågar säga till vid avvikelser
Har hög integritet och respekt för säkerhetskritisk verksamhet
Har möjlighet att resa i tjänst (minst 1 gång per år)
Meriterande är om du:
Arbetat med test och verifiering av IR-produkter
Tidigare arbetat i en säkerhetsklassad miljö
Besitter en teknisk utbildning
Har erfarenhet av elektromekanik, pneumatik eller liknande
Vi erbjuder:
Ett utvecklande uppdrag i ett globalt högteknologiskt företag
Nära samarbete med erfarna kollegor
Möjlighet till kompetensutveckling och karriär
Trevliga lokaler och god arbetsmiljö
Låter det som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag! Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Observera att vi tyvärr inte kan ta emot ansökningar via e-post.
Om WeStaff Sweden
WeStaff är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag med uppdrag över hela Sverige. Vi arbetar nära både kunder och kandidater för att skapa långsiktiga och hållbara matchningar. Hos oss får du en trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och goda utvecklingsmöjligheter. Läs mer på www.westaff.se
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
