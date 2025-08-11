Teknisk Ledare
Vill du ha en nyckelroll i att forma framtidens eltekniska lösningar inom kärnkraftsindustrin? På OKG söker vi nu en engagerad teknisk ledare inom elteknik - en roll för dig som vill kombinera tekniskt djup med ledarskap och utvecklingsfokus. I denna roll bidrar du till modernisering och utveckling av O3, en anläggning i drift, såväl som nedmontering och rivning av O1 och O2, två anläggningar som är under avveckling samt yttre anläggningar. Ett spännande arbete i en unik miljö!
Hej!
Det är vi som är Uniper, ett internationellt energiföretag som driver utvecklingen mot fossilfri elproduktion. Vår framgång bygger på en arbetsplats där människor med olika perspektiv, tankesätt, kompetenser och erfarenheter möts. Vi tror på en arbetsplats där varje människa kan bidra med något värdefullt. Där alla känner sig lika uppskattade och respekterade, oavsett om man arbetar vid våra produktionsanläggningar, kontoret eller hemma. Det är så vi utvecklas som företag och skapar en framtid tillsammans. Vi kallar det för Uniper Way, vår företagskultur. Vi tror att vägen till en hållbar framtid går genom att steg för steg utveckla och förändra, genom att sätta upp mätbara mål som vi uppnår tillsammans. Tror du också på en fossilfri framtid? Följ med oss på vår resa. Energy evolution starts with U!
Din roll hos oss
Enheten för elteknik är en del av OKG ABs teknikavdelning. Vi ansvarar för att utföra konstruktioner och analyser samt fastställa krav och konstruktionsförutsättningar. Som teknisk ledare inom elteknik kommer du att ha en central roll i att driva och koordinera vårt konstruktions- och analysarbete. Du leder arbetet från ett tekniskt perspektiv och säkerställer att rätt saker görs - i rätt tid.
I rollen ingår att samordna, skapa överblick, planera framåt och stötta teamet i att hantera komplexa tekniska frågeställningar. Du arbetar tätt tillsammans med vårt erfarna och teknikintresserade team - där problemlösning, samarbete och kvalitet står i fokus.
Vad kommer du jobba med?
• Leda och fördela konstruktions- och analysarbete inom elteknikområdet
• Samordna, följa upp, dokumentera och redovisa framdrift i pågående uppdrag
• Vara kontaktperson gentemot uppdragsgivare
• I samarbete med grupp-/enhetschef säkerställa rätt resurser till uppdragen
• Implementera tekniska och organisatoriska förändringar
• Driva verksamhetsutveckling, t.ex. av konstruktionsrutiner och konstruktionsverktyg
• Agera tekniskt stöd till utförande funktioner såsom montage- och provningsledare
I rollen som teknisk ledare kommer du att ha en bred och varierad arbetsdag där du bidrar till både det dagliga arbetet och verksamhetens långsiktiga utveckling. Ett fåtal planerade tjänsteresor inom Norden förekommer.
Du blir en del av enhetens ledningsgrupp och rapporterar direkt till enhetschef för TE. I Stefan Ekelund får du en ledare som är lyhörd, hjälpsam och månar om din utveckling. Tillsammans med dina kollegor är du med och formar ett teknikintensivt område i ständig utveckling.
Uniper är en del av Sveriges kritiska infrastruktur och vår verksamhet omfattas bl.a. av regler kring säkerhetsskydd, exportkontroll och nukleär icke-spridning. Vi kommer därför att genomföra säkerhetsprövning av alla våra tjänster och komplettera med registerkontroll för säkerhetsklassade befattningar, i enlighet med Säkerhetsskyddslagen. Uniper är en del av samhällskritisk verksamhet i Sverige varför den här befattningen kan omfattas av krigsplacering. Eventuell hälsoundersökning inklusive drogtest kan också vara aktuellt innan anställning.
Vem vi söker
Vi söker dig som har ett genuint intresse för teknik och människor - och som vill vara med och bidra till vår fortsatta utveckling inom elteknik. Du har en naturlig förmåga att coacha, leda och stötta andra, och du trivs i en roll där du bygger förtroende och skapar samarbeten över organisatoriska gränser utan att vara chef eller ha personalansvar.
Du är engagerad, systematisk och noggrann, med en stark känsla för struktur och kvalitet. Vi tror att du är en person som kan växla mellan självständigt arbete och nära samarbete i team, beroende på situation och behov. Du behöver god kommunikationsförmåga och gärna social kompetens - hos oss är kontaktytorna många. Publiceringsdatum2025-08-11Kvalifikationer
• Elteknisk utbildning på högskolenivå, eller grundläggande elteknisk utbildning i kombination med flera års erfarenhet inom elområdet
• God datorvana, då mycket av arbetet sker i digitala verktyg
• Goda kunskaper i svenska och engelska - i tal, skrift och förståelse
Meriterande:
• Erfarenhet av ledarskap/projektledning
• Erfarenhet av arbete med el- eller instrument-/kontrollutrustning inom annan industri
• Tidigare yrkeserfarenhet från kärnkraftsbranschen
• Vana vid arbete i CAD-verktyg
• B körkort
Frågor om tjänsten besvaras efter v.34 pga. sommarsemestern.
OKG - en naturlig del av framtidens energilösningar
OKG är ett kärnkraftsbolag inom Uniper. Företagets fossilfria elproduktion bidrar till elförsörjningen och motverkar också den globala uppvärmningen. Vi är övertygade om att kärnkraft är en oumbärlig teknik för att nå de övergripande klimatmålen och hantera klimatutmaningen. Därför stöttar vi utveckling inom området och arbetar också med effektiv och säker nedmontering av anläggningar som inte längre är i drift, som en naturlig del i vårt ansvarstagande.
Vi strävar efter att spegla samhällets utveckling och vi ser gärna att du medverkar till att bredda vår mångfald. Vi anser att olikheter skapar möjligheter. Ta chansen att bli en av oss och vår spännande verksamhet! Så ansöker du
