Teknisk Förvaltare Till Skab
2026-03-26
Teknisk förvaltare - tillsammans skapar vi hållbara och välfungerande fastigheter för Sollentuna
Vill du vara med och utveckla och förvalta några av Sollentunas mest betydelsefulla miljöer - från skolor och äldreboenden till kulturhistoriska fastigheter? Sollentuna Kommunfastigheter AB (SKAB) fortsätter att växa, och nu söker vi en teknisk förvaltare som vill bidra till att våra fastigheter fungerar optimalt, utvecklas långsiktigt och erbjuder trygga, hållbara miljöer för kommunens invånare.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där kvalitet, nyfikenhet och samarbete är centrala värden. Du får arbeta nära verksamheterna, med stort ansvar och möjlighet att påverka både helheten och detaljerna i våra fastigheter.
Om rollen
Som teknisk förvaltare på SKAB ansvarar du för att utveckla och kontinuerligt revidera underhållsplaner för de fastigheter du ansvarar för. Du arbetar även aktivt för att säkerställa att lagkrav som OVK, radon och andra tekniska krav uppfylls.
Du har ett strategiskt ansvar för tekniken i fastigheterna och blir en viktig länk mellan drift, kundförvaltning och projektavdelning. I rollen ingår stort eget ansvar, men också ett nära samarbete med kollegor - något som kräver en person som uppskattar ett öppet och positivt arbetsklimat.
Dina huvuduppdrag
• Vårda kundrelationer genom att vara lyhörd, affärsmässig och lösningsorienterad.
• Regelbundet besöka fastigheterna för att skapa helhetssyn på fastigheternas status.
• Aktivt planera och beställa felavhjälpande underhåll.
• Ha en god dialog med driftspersonalen och följa upp deras leveranser.
• Hantera inkommande fakturor inom ditt ansvarsområde.
• Tillsammans med teknisk chef planera underhåll både på kort och lång sikt.
• Följa upp, analysera och säkerställa kostnadseffektivitet i tekniska fastighetskostnader.
• Upprätta budget och prognos tillsammans med kundförvaltare.
• Delta vid slutbesiktning och driftgenomgång i de fastigheter du ansvarar för.
Vem är du?
Vi söker dig med relevant eftergymnasial utbildning inom fastighetsförvaltning, fastighetsdrift eller annat närliggande område. Erfarenhet av rollen som förvaltare är viktigt, och du bör vara trygg i att arbeta med tekniska system och utveckling av fastigheter utifrån givna förutsättningar. B-körkort krävs.
Det är meriterande om du:
Har erfarenhet från offentlig verksamhet
Har arbetat i olika IT-system kopplade till fastighetsdriftPubliceringsdatum2026-03-26Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga kvalitéer.
För att trivas hos oss behöver du:
vara relationsskapande och trygg i din kommunikation
ha god personlig mognad och ett strukturerat arbetssätt
kunna driva dina arbetsuppgifter självständigt med helhetssyn
bidra med energi och ett öppet, positivt och nyfiket förhållningssätt - vi tror att en glad och prestigelös kollega stärker hela teamet och skapar ett bra arbetsklimat
Varför SKAB?
Vi erbjuder dig en meningsfull roll i ett bolag som bygger framtidens Sollentuna. Här får du:
Hos oss får du:
Stort ansvar och frihet att påverka din vardag.
En inkluderande kultur där vi stöttar varandra och jobbar nära ihop.
En arbetsgivare som värnar om balans mellan arbete, familj och fritid.
Vi erbjuder dig:
Flextid och möjlighet till distansarbete
Friskvårdsbidrag
Kompetensutveckling
Möjlighet till semesterväxlingÖvrig information
Vi kommer att göra bakgrundskontroll på slutkandidaten. Det kan även bli aktuellt med säkerhetsprövning.
Urval sker löpande - vänta inte med din ansökan!
Välkommen till Sollentuna Kommunfastigheter - där vi bygger mer än fastigheter, vi bygger framtid. Vi skapar trygga och hållbara miljöer för alla i Sollentuna, med kunden och samhällsnyttan i fokus. Hos oss blir du en del av ett engagerat team som tar ansvar, tänker nytt och gör verklig skillnad - varje dag. Vill du vara med och skapa rum för framtiden? Då är SKAB platsen för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teknisk förvaltare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sollentuna Kommunfastigheter AB
(org.nr 559087-2452), https://www.skab.se/
191 86 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Teknisk chef
Daniel Sätterström daniel.satterstrom@skab.se Jobbnummer
9821055