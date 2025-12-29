Teknisk förvaltare
2025-12-29
Det är på regeringens uppdrag som Statens fastighetsverk (SFV) förvaltar vårt gemensamma natur- och kulturarv. Vi förvaltar en mångfald av statligt ägda fastigheter - däribland regeringsbyggnader, domstolar, slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader samt en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark. Som medarbetare är vi stolta över att vara anställda på en myndighet, arbeta utifrån den statliga värdegrunden och få bidra till en positiv samhällsutveckling.
SFV Uppsala förvaltar statliga byggnader i norra och mellersta Sverige. Slott, residens, universitetsbyggnader, fästningar mm ingår i fastighetsbeståndet. Som exempel kan nämnas Dekan -och Konsistoriehuset i Uppsala, Umeå länsresidens, Vaxholms kastell, Arholma Nord med flera. Inom SFV Uppsala arbetar ca 25 medarbetare.
Värdesätter du att arbeta med unika byggnader som har en historia? Uppskattar du äldre byggnader med ny teknik? Då kan just du vara vår tekniska förvaltare.
Din roll
Som teknisk förvaltare ansvarar du för den långsiktiga underhållsplaneringen så att fastigheternas ekonomiska och kulturhistoriska värde säkerställs. I samarbete med fastighetsförvaltare och driftorganisation initierar, utreder och bereder du inriktnings- och beslutsunderlag för underhålls- och ombyggnadsprojekt. Du ansvarar sedan för genomförande av projekten och agerar projektledare. I ditt ansvar ligger att budgetera, planera, upphandla, samordna och följa upp projekten.
Du jobbar även med uppföljning kring fastighetsägarrelaterade myndighetsbesiktningar som exempelvis brand och energi.
Du har ett nära samarbete med fastighetsområdets andra tekniska förvaltare, fastighetsförvaltare, driftorganisation och övriga stödresurser.
Byggnaderna har stora kulturhistoriska värden, vilket kräver en noggrann och varsam hantering för att bevaras inför framtiden. Modern funktionalitet, komfort och teknik är en viktig del och vi arbetar ständigt med energieffektivisering, långsiktig hållbarhet och tekniska förbättringar.
Tjänsteresor inom Sverige förekommer regelbundet.
Din profil
Vi söker dig som har högskoleutbildning med inriktning mot fastighetsförvaltning och byggprojekt, alternativt har du förvärvat liknande kunskaper genom praktisk erfarenhet inom området. Du har även:
• flerårig erfarenhet av arbete med fastighetsförvaltning som i rollen som teknisk förvaltare eller i en likande roll,
• erfarenhet av att budgetera för planerat underhåll,
• erfarenhet inom upphandlingar styrda av LOU,
• kunskap inom lagar, föreskrifter och andra krav som är kopplade till fastighetsägaransvaret samt entreprenadjuridik,
• goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• B-körkort då tjänsteresor förekommer.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet kring byggnader som har ett kulturhistoriskt värde samt
• kunskaper inom fastighetsautomation.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Som person är du prestigelös och bra på att samarbeta. Du har ett strukturerat och affärsmässigt arbetssätt där du kan se till såväl helheten som de enskilda kundvärdena.
Så söker du tjänsten
För att söka tjänsten ber vi dig bifoga ditt CV och besvara ett antal urvalsfrågor som utgår från kravprofilen. Vid första urvalet kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och dina svar på frågorna. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta rekryterande chef för att skicka in din ansökan.
För frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Carl Vinlöf tfn 010-478 75 81.
Fackliga representanter för Saco, Seko och OFR/S nås via vår växel, 010-478 70 00. Mer information om SFV hittar du på www.sfv.se.
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
Mer information
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. SFV tillämpar 6 månader provanställning.
Placering: Uppsala
Tillträde: Enligt överenskommelse
Möjlighet till distansarbete: Det finns möjlighet att arbeta delar av arbetstiden på distans.
Innan ett beslut om anställning fattas kan en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) komma att genomföras. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och i vissa fall krävs svenskt medborgarskap.
Statens fastighetsverk verkar inom branscher som är exponerade mot olika risker för oegentligheter, i förbyggande syfte förekommer därför tjänster där lämplighetsprövning genomförs.
Jobba hos oss
På SFV arbetar vi på medborgarnas uppdrag, med utgångspunkt i den statliga värdegrunden och utifrån vår medarbetarbetarpolicy. Medarbetare på SFV har god förståelse för SFV:s uppdrag och mål, tar ansvar och samarbetar. Våra chefer leder vårt arbete genom att ha helhetssyn, leda mot resultat samt skapa delaktighet och involvering.
Ta del av vår medarbetarpolicy och hur det är att jobba hos oss på Jobba hos oss | SFV.
Välkommen till oss!
