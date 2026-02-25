Teknisk beredare
2026-02-25
Vi söker tekniker/beredare som vill var med i vårt team, och trivs med varierande arbetsuppgifter.
Om rollen
Vår kund som finns i Vaggeryds kommun ser väldigt ljust på framtiden, och behöver förstärka upp organisationen med ytterligare medarbetare.
Kunden erbjuder helhetslösningar med utveckling, tillverkning och montering i eget hus. Styrkan sitter innanför väggarna där de bearbetar och svetsar de flesta metalliska material.
I rollen som beredare kommer du att vara delaktig från offert till tillverkning och få jobba med kundsupport, beredning, inköp och mycket annat.
Huvudsakliga arbetsuppgifter och ansvar
Beredning
Offertarbete
Inköp
Beredning
Du har några års erfarenhet från relevanta yrkesroller i tillverkande industri och hög kompetens inom produktionsmetoder inom metallindustrin.
Förutom grundkompetens inom produktionsmetoder, beredning, teknik och affärssystem så är produktionsekonomi och projektledning viktiga kompetenser för tjänsten. Du behärskar svenska och engelska i tal och skrift och har god kompetens inom IT och affärssystem. Har du erfarenhet av Monitor så är det extra meriterande.
Som person vill vi att du är initiativrik med förmåga att vara självgående för att nå uppsatta mål. Hög initiativkraft är viktigt och att du är nyfiken som person. Du är van vid att kommunicera med kunder, och tycker om att arbeta i tvärfunktionella team. Arbetet kräver att du är flexibel och gillar att arbeta med frihet under ansvar.
Vårt erbjudande
För en nyfiken teknikintresserad person så kommer du till en miljö som passar dig. Du för möjlighet att lära dig nya saker och dela med dig av din erfarenhet till likasinnade kollegor.
En anställning hos vår kund innebär att du får jobba i ett professionellt företag i ständig utveckling. Genom bra prestationer har du goda möjligheter att utvecklas både som person som i din yrkeskarriär.
Detta är en hyrrekrytering vilket innebär att du första tiden kommer vara anställda av oss på Stella, med goda möjligheter till en fast anställning direkt med företaget.
Visst låter det spännande? Tveka inte att slå mig en signal för att få veta mer.
Information om tjänsten och företaget lämnas av Magnus Ryberg, 0702 71 69 77
Sista dag att ansöka är 2026-08-24
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7291262-1861813". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stella Rekrytering och Ledarskap AB
(org.nr 556745-3559), https://jobb.stellaab.se
Bangårdsgatan 2 (visa karta
)
568 30 SKILLINGARYD Arbetsplats
Stella Rekrytering & Ledarskap Jobbnummer
9764068