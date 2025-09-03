Teknisk administratör till kund i Linköping
2025-09-03
"Där ordning och struktur blir avgörande.
"
I ett av Sveriges mest avancerade industriprojekt spelar varje detalj roll. Här utvecklas högteknologi i världsklass, och för att framstegen ska fortsätta krävs struktur, samordning och kvalitetssäkring. Det är här du kommer in i bilden.
Din roll i projektet
Som teknisk administratör blir du den som håller ihop dokumentationsflödet. Du ansvarar för att dokumentations- och kvalitetsavvikelser hanteras, att rätt frågor hamnar hos rätt kompetens och att teamet har den information som krävs för att ta nästa steg.
Du kommer att:
• Skriva och hantera dokumentationsavvikelser.
• Delta i daglig styrning för att prioritera ärenden.
• Hålla ihop frågor som kräver teknisk input.
• Vid behov vidarebefordra större dokumentationsfrågor till rätt instans.
Kort sagt - du blir navet som ser till att arbetet kan flyta smidigt framåt.
Är du redo att kliva in i en roll där struktur möter högteknologi? Välkommen med din ansökan!
Vem vi söker
Du är en person som trivs i en miljö där noggrannhet, struktur och samarbete är en självklarhet. Vi tror att du har:
• God organisatorisk förmåga och kommunikativ styrka.
• Mycket goda kunskaper i engelska, både i tal och skrift.
• Kunskaper inom kemi (Meriterande).
Framför allt ser vi att du har ett skarpt öga för detaljer och en förmåga att hålla ihop många trådar samtidigt.
Om konsultuppdraget
Som konsult är du anställd av AxÖ Consulting men arbetar på uppdrag ute hos våra kunder. Vi har lång erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen, vi vet därför hur viktigt det är att ge dig rätt grund att stå på för att vi tillsammans ska kunna bedriva en professionell konsultverksamhet. Hos oss får du chansen att utvecklas i din yrkesroll samtidigt som du stärker ditt CV på några av regionens, och till och med Sveriges, mest ansedda och attraktiva bolag. Att arbeta som konsult via AxÖ Consulting är tryggt, roligt och utvecklande. För att du ska trivas erbjuder vi dig kollektivavtalade anställningsvillkor och vi arrangerar regelbundet sociala aktiviteter så att vi kan lära känna varandra lite bättre.
Information och ansökan
Detta är en annons för konsultuppdrag via AxÖ Consulting. Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. För frågor om uppdraget, vänligen kontakta konsultansvarig:
• Christian Martinsson: Christian.martinsson@axoconsulting.se
Urval sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Uppdragets ramar
• Omfattning: Heltid, konsultuppdrag via AxÖ Consulting
• Period: 1 oktober 2025 - 30 september 2026
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där vår kund har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Välkommen med din ansökan!
AxÖ Consulting AB har lång och gedigen erfarenhet från rekryterings- och konsultbranschen och har arbetat med såväl privat marknad som inom offentlig sektor. För mer information och ansökan besök www.axoconsulting.se.
Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via brev eller e-post.
Varmt välkommen med din ansökan. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
