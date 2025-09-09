Teknisk administrativ handläggare
Munkfors kommun / Administratörsjobb / Munkfors Visa alla administratörsjobb i Munkfors
2025-09-09
, Sunne
, Hagfors
, Forshaga
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Munkfors kommun i Munkfors
, Forshaga
eller i hela Sverige
Vill du bli en del i vår framtidskommun?
I Munkfors kommun bor och förenas människor, infödda och inflyttade, i en kommun som ger en trygg och trivsam livsmiljö med kommunala verksamheter som sätter alla medborgare i fokus. Munkfors är den lilla kommunen som är bäst på att vara liten och utnyttja fördelarna litenheten ger nu och i framtiden. Munkfors kommun har en framtidstro, drivkraft och engagemang som för oss framåt. Vår vision vilar på fyra värdeområden som är extra viktiga för Munkfors kommuns utveckling: livskvalitet, bäst på att vara små, tillgänglighet och Munkforsandan. Tillsammans är de vår gemensamma plattform.
Munkfors kommun söker nu en strukturerad och lösningsfokuserad person som vill använda sin servicekänsla för att bidra till vårt gemensamma uppdrag.
Här väntar ett varierande arbete där du både arbetar självständigt och har mycket kontakt med andra!Publiceringsdatum2025-09-09Beskrivning
Som administrativ handläggare vid Tekniska enheten är du en nyckelperson med en samordnande funktion, där du bidrar till att arbetet inom enheten håller hög kvalitet och effektivitet. Tekniska enheten arbetar med att skapa en fungerande vardag för kommunens invånare, genom bland annat drift och underhåll av kommunens grönområden, trafikanläggningar, fastigheter, gator och vägar.
Nu söker vi en medarbetare som främst kommer arbeta med frågor kopplade till samhällsplanering, klimatanpassning, miljö och markfrågor. Du kommer att vara delaktig både i utvecklingsarbete och löpande processer. Hos oss möts du av ett engagerat gäng med hjälpsam och välkomnande kultur, där vi värdesätter både skratt och ett starkt engagemang för vårt uppdrag.
I tjänsten ingår kontakter med kollegor, medborgare, markägare, politiker, näringsliv och andra aktörer, vilket gör jobbet varierat och socialt.
Vi erbjuder en arbetsplats med korta beslutsvägar och stort utrymme att påverka. Hos oss får du både använda din kompetens och utvecklas i din roll.
Här får du arbeta med samhällsviktiga frågor och vara en viktig del i vår gemensamma utveckling. Varje medarbetare har en betydelsefull roll i vårt arbete för att vara en attraktiv och hållbar kommun.Dina arbetsuppgifter
Rollen som administrativ handläggare är bred och innefattar både strategiskt och praktiskt arbete. Det handlar om att hålla ihop processer, stötta verksamheten och vara med och utveckla våra arbetssätt.
Exempel på arbetsmoment som kan ingå:
Ge stöd i olika sakområden och bidra med underlag i beslutsprocesser.
Fungera som sakkunnig och bidra med rekommendationer.
Kommunicera med medborgare och entreprenörer i aktuella ärenden.
Använda digitala verktyg och system för bland annat planering och uppföljning.
Delta i utveckling av rutiner och processer.
Hantera ekonomiskt och administrativt underlag.
Följa upp ärenden och delta i planeringsmöten.
Bistå med dokumentation och protokollföring vid behov.
Uppdragen varierar i både omfång och komplexitet, och du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor i olika konstellationer.Kvalifikationer
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom statsvetenskap, bygg- och anläggning eller av oss bedömd relevant akademisk utbildning eller gedigen erfarenhet av avancerat administrativt arbete.
Du har tidigare arbetat med administration och trivs i en roll där struktur, samarbete och problemlösning är centralt. Erfarenhet från en politiskt styrd organisation är meriterande. Det är också meriterande om du har erfarenhet av strategisk samhällsplanering och infrastruktur eller insikt i samhällsbyggnadsprocessen och relaterade frågor.
Du har förmåga att se vad som behöver göras och tar initiativ. Rollen kräver att du kan hantera flera frågor samtidigt och att du snabbt kan ställa om när förutsättningarna förändras. Du är noggrann, organiserad och har en vilja att utveckla både dig själv och arbetssättet.
Vi söker dig som är serviceinriktad och som gillar att arbeta i en dynamisk miljö. Du är analytisk och har lätt för att omsätta idéer i praktisk handling. Du har god samarbetsförmåga och vill bidra till en arbetsmiljö där vi jobbar tillsammans mot gemensamma mål.
För att lyckas i rollen behöver du vara trygg i kontakten med olika aktörer, både inom och utanför organisationen. Du är initiativrik, gillar att tänka strategiskt och drivs av att hitta hållbara lösningar.
Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift, god datorvana samt B-körkort.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (provanställning kan komma att tillämpas) med tillträde enligt överenskommelse.
Kommunledningskontoret som arbetsplats
På kommunledningskontoret arbetar vi med att driva de strategiska och övergripande frågorna som formar framtiden för Munkfors kommun. Tillsammans med våra engagerade medarbetare jobbar vi ständigt för att förbättra villkoren och förutsättningarna för alla som bor, lever och verkar här. Genom kontinuerlig omvärldsbevakning och uppdatering är vi alltid redo att möta framtidens utmaningar.
Vårt kontor fungerar som en central länk mellan förtroendevalda politiker och kommunens olika verksamheter. Vi ansvarar för ekonomi, HR, näringsliv, turism, kultur, kommunikation och IT. Här finns även tekniska enheten som ser till att invånarna har rent vatten, fungerande avfallshantering, välskötta fastigheter, lekplatser och gator. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/32". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Munkfors kommun
(org.nr 212000-1801) Arbetsplats
Kommunledningskontor, Tekniska enheten Kontakt
Mathias Samuelsson 0563-541032 Jobbnummer
9498857