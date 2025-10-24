Tekniksystemledare för Försvarets Telenät (FTN)
2025-10-24
Vill du också arbeta i en miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet? Vill du
påverka och bidra till Sveriges säkerhet och att vi kan fortsätta leva i ett demokratiskt land? I
Försvarsmakten gör alla våra medarbetare skillnad för Sverige varje dag.
Om enheten
Teknik- och vidmakthållandekontor Ledningssystem (TVK Ledsyst) har sin huvudverksamhet förlagd på Ledningsregementet i Enköping och funktionsleds av Försvarsmaktens Högkvarter. Enhetens huvudsakliga uppgift är att ta ansvar för Försvarsmaktens ledningsstödsystem under hela livscykeln, från kravställning till avveckling, under såväl fred, kris och krig.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som Tekniksystemledare har du en central roll i förvaltningen av tilldelade tekniska system. Tjänsten innebär att du skall utveckla, upprätthålla och förankra centrala förvaltningsrutiner inom området FTN. I tjänsten kommer du att leda och delta i möten med användare, krigsorganisation, underhålls- och förvaltningspersonal samt representanter för FMV och industrin.
Tjänsten utövas huvudsakligen i Mälardalsområdet med omnejd. Placeringsort enligt överenskommelse med chef. Du kommer att ingå i en sektion om 5-10 medarbetare. Arbete sker på flertalet orter, exempelvis vid anläggnings- och verksamhetsbesök. Delar av förvaltningsarbetet sker gemensamt inom sektionens ramar, exempelvis vid uppföljning och rapportering. Arbetsuppgifterna innebär att du behöver en teknisk bakgrund, systemförståelse, god administrativ förmåga samt en förmåga att överblicka systemens hela livscykel. Du bör ha god förmåga att sammanfatta och dra slutsatser ur komplexa sammanhang liksom kunna arbeta även med bristfälliga beslutsunderlag. Du kommer i tjänsten agera som främsta företrädare för ingående materiel på individnivå, i enlighet med den beslutade inriktningen i ändringstyrningen.
Vidare innebär tjänsten att du utgör förmågan som omsätter beslut och inriktningar till verkställande inom ramen för tilldelad materiel i ansvarsområdet.
Som tekniksystemledare skall du:
• Säkerställa att system och materiel som tas emot från leverantören är förvaltningsbara.
• Leda mottagning av system från leverantörer till Försvarsmakten.
• Leda planering, genomförande, uppföljning och rapportering av systemstatus, drift och underhåll.
• Leda krigsplacering av materiel till krigsförbanden.
• Leda granskning och revision av teknisk dokumentation.
• Säkerställa att det finns erforderliga utbildningar för drift- och underhållsorganisationen.
• Bemanna rollen beställare mot drift- produktions- och underhållsaktörer.
• Ansvara för ekonomisk uppföljning i beställarrollen.
• Aktivt arbeta med ständiga förbättringar av verksamheten.
KRAVPubliceringsdatum2025-10-24Kvalifikationer
• Akademisk utbildning inom teknik/it/systemvetenskap eller erfarenheter som arbetsgivaren bedömer likvärdiga.
• Erfarenhet av förvaltningsarbete inom telenät.
• God förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska.
• B-körkort.Dina personliga egenskaper
Du är en person som tar ansvar och är pådrivande i dina arbetsuppgifter. Du kan arbeta strukturerat och självständigt och räds inte att fatta beslut när så krävs i syfte att leda och driva arbetet framåt. Du är stresstålig och har förmåga att prioritera samt har god analytisk förmåga. Du kan samarbeta med andra och är social och prestigelös, egenskaper som krävs då arbetet kräver nära samverkan med andra organisationsenheter och myndigheter.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Erfarenhet av försvarsindustrin, FM, FMV eller annan statlig myndighet inom Försvarets telenät eller andra telenät.
• Erfarenhet av förvaltningsarbete inom Försvarets telenät eller liknande nätstrukturer
• Erfarenhet av förvaltning av system i stora organisationer.
• Erfarenhet och kunskap om IT-säkerhet och informationssäkerhet.
• Erfarenhet av projektledning.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare. Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Enköping, om inte annat överenskommits. Resor förekommer till andra orter.
Civil befattning.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen
Sektionschef Carl Nauclér, nås via växeln 010-825 70 00.
Information om rekryteringsprocessen
Personaladministratör Lina Nilsson, nås via växeln 010-825 70 00.
Fackliga företrädare
• Saco-S - Ann-Marie Löfwenberg
• SEKO - Benny Augustsson
• OFR/S - Clarence Arnstedt
• OFR/O, OF Enköping - Mikael Eriksson
Samtliga nås via växeln 010-825 70 00
Välkommen med din ansökan senast 2025-11-03. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Individuell lönesättning.
Sista dag att ansöka är 2025-11-03
Detta är ett heltidsjobb.
Försvarsmakten
