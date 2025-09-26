Tekniker till Bergsäkerhet
Vi söker en tekniker till sektionen Bergsäkerhet vid Kirunagruvan - en av världens största underjordiska järnmalmsgruvor. Här får du arbeta praktiskt med avancerade mätsystem, både ovan och under jord, och bidra till att säkerställa en trygg och effektiv gruvdrift
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. På samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
Din roll
I rollen som tekniker blir du en del av indata-gruppen på sektionen Bergsäkerhet som ansvarar för att samla in, kvalitetssäkra och tillgängliggöra geoteknisk data av berget och dess beteende för vidare analys. Genom god bergmekanisk praxis möjliggörs säkra planerings- och brytningsbeslut samt tillförlitliga produktionsprognoser.
I samarbete med olika intressenter upprättar gruppen geotekniska modeller och designar mätsystem som installeras på strategiska platser, vilket sker både ovan och under jord. Kirunagruvan har även världens största seismiksystem med över 260 geofoner. Just nu pågår installation av skräddarsydd utrustning både under och ovan jord för att ännu bättre förstå rasgropens utveckling, brytningens påverkan samt mer specifikt effekterna av seismiska händelser.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
- Underhåll, uppgradering, expansion och avveckling av olika mätsystem och instrument/instrument.
- Installation av mätutrustning både ovan och under jord.
- Genomföra inspektioner och skanningar för att upptäcka förändringar i gruvans infrastruktur.
- Samarbete med kollegor inom sektionen samt andra funktioner som Gruvmätning
Vi erbjuder även interna och externa utbildningar, till exempel inom bergmekanik och seismiksystem, så att du får bra stöttning och kan växa in i din nya roll.
Det här har du med dig
Vi söker en tekniker som brinner för teknik och har ett intresse för applikation och skötsel av olika sorters mätinstrument. Du är en flexibel och lösningsorienterad person som trivs med praktiska utmaningar, samarbetar väl med andra, kommunicerar tydligt och arbetar strukturerat och eftertänksamt.
Du har också med dig:
- En godkänd examen på minst gymnasienivå.
- Erfarenhet från att ha jobbat i en gruvmiljö.
- Behärskar svenska i tal och skrift. Du bör även kunna uttrycka dig väl på engelska eftersom vi har många internationella kontakter och kollegor.
- Körkort B.Vi ser också gärna att du har följande kompetenser, men de är inga krav för tjänsten:
- Vidareutvecklas inom bergmekanik/teknik eller redan är inskriven i en relevant utbildning.
- Erfarenhet av mätinstrument och mätningar.
- Kunskap i CAD (t.ex. Deswik) och mätprogram.
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse.
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Matthias Wimmer, sektionschef Bergsäkerhet,0 72 72 62264, matthias.wimmer@lkab.com
.
Fackliga kontakter:
Kiruna/ Svappavaara
- Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
-
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
-
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
