Tekniker/Ställare/produktion
2025-09-19
Per Schürer AB
Per Schürer AB har tillverkat plastprodukter och plastförpackningar i Ulricehamn sedan 1964. Vi drivs av svensk tillverkning och en hållbar produktion där vi erbjuder smarta och effektiva lösningar till våra kunder och ser en spännande framtid med utveckling av verksamheten, både inom hållbara material och nya maskiner.
Vi söker nu en Tekniker/Ställare till vår produktion i Ulricehamn. Hos oss blir du en viktig del av ett engagerat team där kvalitet och utveckling står i fokus.
Rollen
Som Tekniker/Ställare får du en nyckelroll i produktionen och arbetar med ställ, underhåll och produktion.
Verktygsbyten och igångkörning
Produktion, övervakning, packning och kvalitetskontroll
Underhåll och reparationer
Vi söker dig som
Har några års erfarenhet som Tekniker/Ställare inom tillverkning
Är tekniskt intresserad och lösningsorienterad
Har vana av att lösa mekaniska problem
Trivs med ansvar och kan arbeta självständigt
Är samarbetsvillig och kommunikativ
Meriterande: Erfarenhet från plastindustrin
Vi erbjuder
En utvecklande roll i en liten men framåtriktad verksamhet
Möjlighet att påverka ditt arbete och företagets utveckling tillsammans med hängivna medarbetare
Tillsvidareanställning, heltid, månadslön
Ulricehamn | Start enligt överenskommelse
Skicka in din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
Sista ansökningsdag är den 19:e oktober 2025, men intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
E-post: tor-bjorn@schurer.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Ställare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Per Schürer AB
(org.nr 559404-2177)
Bronäsgatan 4 (visa karta
)
523 37 ULRICEHAMN Kontakt
Tor-Björn Danielsson tor-bjorn@schurer.se 0703212421 Jobbnummer
9516310