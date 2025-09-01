Tekniker sökes
Wikan Personal AB / Maskinreparatörsjobb / Växjö Visa alla maskinreparatörsjobb i Växjö
Vill du arbeta i en teknisk roll med fokus på maskinunderhåll och service? Vi söker nu en driven tekniker till vår verksamhet som är redo att ta ansvar för att våra maskiner fungerar optimalt!Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Som tekniker hos oss kommer du att arbeta med löpande underhåll och service av maskinparken. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
Byte av sensorer och annan elektronik
Mekaniskt underhåll och felsökning
Förebyggande servicearbete för att minimera driftstopp
Aktivt delta i förbättringsarbete kring maskinprestanda
Din bakgrund/Dina egenskaper
Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av felsökning inom både el och mekanik är meriterande
God problemlösningsförmåga och ansvarskänsla
Förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
Information och kontakt
Ständigt eftermiddagsskift: Måndag till torsdag
För mer information eller frågor kring tjänsten kontakta Viktor Nyström 0470 - 34 83 71.
Om Wikan Personal
Wikan Personal är din personliga och lokala arbetsgivare i bemanningsbranschen. Vårt breda kontaktnät hjälper dig som har rätt inställning och kompetens, till arbete. Vi verkar i flera olika branscher, vilket öppnar många dörrar för dig i jakten på nästa jobb. Vi lägger fokus på vår personal, deras välmående och utveckling. Vi kan personal.
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Ersättning
