Tekniker/Returmottagare Rental

2025-12-16
Om Zeppelin Rental
I vår uthyrningsverksamhet erbjuder vi våra kunder ett brett utbud av marknadens nyaste maskiner med den senaste teknologin.
Idag är vi en stor aktör inom Heavy Equipment och står nu inför en kraftfull expansion där vi kontinuerligt utökar vårt sortiment in i nya segment. I vår verksamhet ställs höga krav på både servicegrad och tillgänglighet av våra maskiner. Hos oss spelar våra medarbetare en nyckelroll i att säkerställa pålitliga leveranser samt att vi når upp till våra kunders förväntningar.
Allt Zeppelin Rental levererar är baserat på högkvalitativa produkter från ledande tillverkare och är ett tryggt och givet val när det kommer till uthyrning. Dessutom finns vi alltid i närheten tack vare våra många serviceplatser. Det är människorna som arbetar på Zeppelin som gör skillnaden - We are Zeppelin!Publiceringsdatum2025-12-16Om tjänsten
Hos oss erbjuds du ett spännande, varierande och utmanande arbete i en internationell organisation inom en unik bransch. Därutöver får du möjligheten att arbeta med och representera ett av världens största och kända varumärke, Caterpillar.
I rollen som Tekniker/Returmottagare på Rental är du ansvarig för att iordningställa och säkerställa att alla maskiner på depån är redo för uthyrning. Du kommer ingå i ett dedikerat team och ha ett nära samarbete med våra innesäljare samt Platschef för att löpande ombesörja maskiner vid utlämning och retur från kund. Du ansvarar för att utföra service, tvätt, enklare reparationer och utkörning av produkter.
Ett urval förkommande arbetsuppgifter:
• Utföra incheckning och utcheckning i enlighet med process, digitala verktyg och gällande arbetssätt
• Utföra service, tvätt samt enklare reparationer.
• Rekonda maskiner och göra enklare lackförbättringar.
• Lämna ut och ta emot transporter.
• Sträva efter ständiga förbättringar och aktivt söka efter bästa arbetssätt för att säkerställa en smidig uthyrningsprocess för våra kunder
• Stötta verkstad/produktchefer vid eventuella maskinfel samt säkerställa att dessa löses på snabbast möjliga vis.
• Utföra mindre support ute på fält vid behov.
• Utföra förekommande utkörningar av produkter.
Du kommer att utgå från vår depå i Helsingborg och rapportera till platschef.Bakgrund
• Tidigare erfarenhet av att utföra service och enklare reparationer på bygg- och entreprenadmaskiner och/eller liknande produkter
• Gymnasieutbildning inom teknik eller fordon. Alternativt har dokumenterad kompetens inom samma område
• Dokumenterad erfarenhet av kundbemötande och kundrelationerKvalifikationer
• Du har goda kunskaper i både svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt då dokumentation och instruktioner förekommer på båda språk.
Meriterande för rollen är om du har BE-CE körkort, ykb, yrkesbevis för fordonsmonterad kran, kranvana, truckkort för motviktstruck, kan hantera entreprenadmaskiner. Vana att skruva på grönytemaskiner, motorsågar eller liknande produkter.
Jobbat som returmottagare tidigare.Profil
Vi söker dig som är strukturerad, självgående och som har förmågan att följa uppsatta tidsplaner. För att lyckas i rollen som Tekniker/Returmottagare på Rental bör du vara serviceinriktad, kunna prioritera och har förmågan att förstå kundens behov. Du är en lagspelare som kan ta egna beslut och som ser till helheten för att komma fram till bästa lösningen.
Klarar av snabba förändringar och redo att prioritera om när det krävs.
Vi erbjuder:
• Varierande arbete i ett spännande bolag i stark tillväxt
• Möjlighet att representera ett av världens starkaste varumärken
• Stabil arbetsgivare med goda anställnings- och arbetsvillkor
Placering: Helsingborg
Frågor? Kontakta Emilia Ekström på telefon 070 508 39 45 eller via mejl emilia.ekstrom@zeppelin.com
Vi vill härmed upplysa om att vi på Zeppelin Sverige genomför bakgrundskontroller som en del i vår rekryteringsprocess. Så ansöker du
