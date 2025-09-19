Technical Support Engineer till Åhléns
Åhléns AB / Supportteknikerjobb / Stockholm Visa alla supportteknikerjobb i Stockholm
2025-09-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Åhléns AB i Stockholm
, Solna
, Danderyd
, Täby
, Södertälje
eller i hela Sverige
Om din roll
Som Technical Support Engineer på Åhléns spelar du en avgörande roll för att säkerställa hög tillgänglighet och optimal prestanda för alla system som stödjer Åhléns verksamhet. Rollen omfattar att ge teknisk support till personal både i varuhus och på huvudkontoret via telefon, ärendehanteringsystem och e-post.
Exempel på arbetsuppgifter:
Felsöka och hantera incidenter kopplade till Point of Sale (POS)/kassasystem, handdatorer och skanners (ex. Zebra), skrivare och annan kringutrustning, nätverk (WiFi, switchar, brandväggar) och klienter (Windows, Office 365, interna verktyg)
Eskalera ärenden till 3rd line eller externa leverantörer vid behov.
Arbeta onsite vid t.ex. vid nyöppningar, hårdvarubyten eller kritiska störningar.
Installera, konfigurera och uppdatera klienter, POS-enheter och annan teknisk utrustning.
Dokumentera lösningar, skapa guider och bidra till en förbättrad knowledge base.
Delta i teknisk testning och utrullning av nya verktyg, system och butiksutrustning.
Följa upp ärenden, arbeta enligt SLA och säkerställa hög servicenivå.
Vi erbjuder dig:
Åhléns har funnits i många svenska hjärtan i över 120 år. Med en lång historia inom detaljhandeln fortsätter vi drivas av ständig utveckling. Hos oss får du vara med på en spännande resa där vi kombinerar vår historia med innovation och nya arbetssätt för att skapa en lönsam och hållbar framtid.
Till oss tar du med dig:
Eftergymnasial utbildning inom IT eller motsvarande erfarenhet.
Minst 1 års erfarenhet av 1st eller 2nd linesupport inom detaljhandel eller liknande miljö.
Vana att arbeta i ett ärendehanteringssystem och dokumentera tekniska lösningar.
Erfarenhet av Windows 10/11, Office 365, Active Directory.
Felsökning av skrivare, skanners, handdatorer (Zebra).
Erfarenhet av att supportera POS-system, butiksteknik och nätverksmiljöer.
Meriterande med erfarenhet av Zebra-utrustning, eller Windows Server
Vi på Åhléns vet att ingen kan göra allt men alla kan göra något.
För att trivas hos oss i rollen som Azure Infrastructure Engineer ser vi att du har ett stort intresse och förmåga att lösa tekniska problem. Du är proaktiv i ditt arbete har god kommunikativ- och samarbetsförmåga.
Om rekryteringen
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och vi ser gärna att du kan börja hos oss så snart som möjligt. På huvudkontoret sitter vi på Dalagatan, en promenad från Odenplan i Stockholm.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan idag!
Som Technical Support Engineer på Åhléns blir du en del av ett passionerat team som drivs av affärsmannaskap och entreprenörskap. Vi ger dig förtroende och möjligheten att växa i en utvecklande miljö. Med det hälsar vi dig varmt välkommen till Åhléns! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Åhléns AB
(org.nr 556797-8126), https://www.ahlens.se Kontakt
Cris Hamelo cris.hamelo@ahlens.se Jobbnummer
9518512