Technical Account Manager
2025-10-30
ISTOBAL är en spansk multinationell koncern som är marknadsledande inom maskiner för biltvättar, fordonsvård och fordonsvårdlösningar. Med mer än 65 års erfarenhet använder sig ISTOBAL av innovation och den senaste tekniken för att tillhandahålla produkter och tjänster som ger hög avkastning för fordonsbranschen i flera sektorer, samtidigt som de erbjuder en positiv, bekväm och snabb upplevelse för slutanvändarna av tvättanläggningarna.
Om rollen
I rollen som Technical Account Manager blir du Istobals säljare med regionansvar för region öst vilket innebär från Trollhättan i Norr i norr till Halstad i syd. Detta innebär att du kommer få möjligheten att tillsammans med dina tekniska kollegor bygga vidare på den redan etablerade kundstocken av bensinstationer och bilhandlare på ramavtalsnivå samtidigt som du kommer bearbeta och vidareutveckla affärer på nya kunder. Genom ett relationsbyggande arbete bearbetar du kundkontakter och ansvarar för hela säljprocessen från första kontakt med kund till färdigt maskinprojekt. I tätt samarbete med företagsledningen är du med och formulerar säljstrategier för ditt område, och säkerställer en trygg leverans mot kund. I ryggen har du säljkollegor i andra delar av landet, servicetekniker och eftermarknadsansvarig som löpande kommer stötta dig och bistå med informationen du behöver.
Mer ingående innebär tjänsten:
• Identifiera och bearbeta affärsmöjligheter hos befintliga kunder och utveckla nya kundsamarbeten
• Arbeta med Maskinförsäljning genom ett aktivt besöksförfarande på fältet
• Driva säljprocessen från första kontakt med kund till stängd affär och därefter ansvara för att professionell kunddialog fortlöper
• Administrera offerter, kostnadsförslag och finansieringslösningar
• Medverka kring att formulera säljstrategier för din region
• Säljadministration och prospektering i Salesforce
I denna roll är du hemstationerad och bedriver merparten av arbete på fältet. Du beräknas vara ute på kundmöten fyra dagar per vecka och hantera det administrativa hemma den femte. Du kommer att rapportera till Istobals Sverigechef som är placerad på huvudkontoret i Skåne.
Om dig
Vi söker dig med ett högt personligt driv och som ständigt strävar efter att röra dig framåt. En entreprenöriell anda genomsyrar ditt arbete, och du är inte rädd för att testa nya vägar för att nå dina mål. Med ett stort mått av teknisk nyfikenhet och kunskap tar du dig an ditt arbete, där du vill kunna sätta dig in i allt från Istobals produktutbud till hur deras kunder fungerar. Eftersom du kommer arbeta relationsbyggande är det viktigt att du är trovärdig i din kommunikation och inger trygghet till dina kunder.
Därutöver är det för tjänsten viktigt med:
• Dokumenterad erfarenhet inom försäljning av maskinella produkter gentemot slutkund
• Erfarenhet av offerthantering, affärsförslag och finansieringslösningar
• Stort tekniskt intresse och maskinell förståelse
• Goda datorkunskaper och kunskaper av arbete i ett CRM-system
• Flytande i svenska och engelska
• Körkort B
Övrig information
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Vi tror att du med fördel bor centralt i din försäljningsregion för smidighet i arbetspendlingen
Omfattning: Heltid
Lön: Enligt överenskommelse
Övrigt: Förmånsbil ingår
Bakgrundskontroll kommer genomföras på de kandidater som går vidare i processen.
Om du har frågor om tjänsten ber vi dig att maila ansvarig rekryterare Anders Romberg på anders.romberg@emploid.se
. Ange vilken tjänst det gäller.
Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval.
Välkommen med din ansökan!
