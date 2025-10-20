Tech lead digital innovation - skala AI
Vill du leda arbetet med att göra våra mest lovande digitala innovationer till stabila och säkra lösningar som driver den svenska energiomställningen framåt?
Svenska kraftnät är en nyckelaktör i energiomställningen. Vår IT-division växer för att möjliggöra en fördubblad elproduktion och en fossilfri framtid. Med ny teknik ökar vi både infrastrukturens kapacitet och utvecklingstakten inom digitalisering och processer.
Vi söker en tech lead till vårt innovationslabb som ska leda arbetet med att skala upp och industrialisera AI-lösningar inom organisationen.Publiceringsdatum2025-10-20Om tjänsten
I rollen arbetar du med att omvandla prototyper till produktionsklara lösningar och säkerställa att de uppfyller höga tekniska och säkerhetsmässiga krav. Mycket av arbetet sker i teknikens framkant och med AI som central komponent - både som utvecklingsverktyg och del av lösningen.
Exempel på arbetsuppgifter
• Leda arbetet med att göra prototyper till färdiga produkter.
• Genomföra kod- och arkitekturgranskning för att identifiera förbättringsområden.
• Delta som hands-on utvecklare i produktutveckling.
• Säkerställa att tekniska och säkerhetsmässiga krav uppfylls.
• Automatisera och effektivisera utvecklingsprocesser.
• Driva strategiskt arbete för att sprida AI-användning inom IT-organisationen.
Du kommer att få möjlighet att delta i kurser, workshops och konferenser för att hålla dig uppdaterad inom de senaste teknikerna och trenderna inom AI och digital innovation. Du kommer också att kunna utvecklas inom framtidens energiteknik hos den centrala spelaren i Sverige för energiomställningen.
Om dig
Skallkrav
Vi söker dig som är analytisk, har förmåga att se helheten och samtidigt kan bryta ned svåra frågeställningar i tydliga delar. Du är övertygande och kan bygga förtroende genom tydlig kommunikation och väl underbyggda resonemang. Du har god samarbetsförmåga och trivs med att skapa samsyn tillsammans med andra. Som person är du strukturerad och bidrar till ordning och riktning i komplexa sammanhang. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Du har en akademisk examen från högskola eller universitet, alternativt motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt. Du har även:
• Mycket god programmeringskunskap (flerårig arbetslivserfarenhet som systemutvecklare).
• Erfarenhet av att arbeta som teknisk ledare/arkitekt i utvecklingsprojekt.
• Erfarenhet av att använda AI både i utveckling och som en del av en lösning.
• Erfarenhet från att arbeta i eller mot större organisationer med modernt utvecklingsarbete.
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Erfarenhet av att skala AI-lösningar inom organisationer.
• Erfarenhet av driva säkerhetsarbete - både manuellt och automatiserat.
• Erfarenhet av strategiskt arbete.
• Erfarenhet av arbete inom säkerhetskänslig verksamhet.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Stockholm / Sundbyberg.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• Sista ansökningsdag är den 17 november 2025. Vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning.
• I denna rekryteringsprocess tillämpas tester för slutkandidat/er.
• Förmåner | Svenska kraftnät
I denna rekrytering samarbetar vi med Experis. Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryteringskonsult Carina Eyoma, carina.eyoma@se.experis.com
, 073 086 22 75. Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Daniel Hellqvist, 072-590 24 00. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning. För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
