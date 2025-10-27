Tech Lead
Därför är detta jobb för dig Du vill vara i en kreativ och innovativ miljö där du får arbeta med det som du tycker är kul, att lösa tekniska problem.
Som Tech Lead inom mekanisk konstruktion blir du en nyckelperson i våra kundprojekt och tar ett helhetsansvar för den tekniska leveransen inom ditt område. Du kombinerar ett djupt ingenjörskunnande med ett naturligt ledarskap och fungerar som tekniskt ankare både internt och gentemot kund. I rollen arbetar du nära konstruktörer, projektledare och andra teknikdiscipliner för att säkerställa robusta, tillverkningsvänliga och kostnadseffektiva lösningar. Du driver utvecklingsarbete från tidiga koncept och kravställning till färdig produkt, och du vägleder andra ingenjörer i tekniska beslut, metoder och bästa praxis.
Du kommer att arbeta inom vårt affärsområde Hardware & Design där vi kombinerar bred ingenjörskompetens med djup specialistkunskap och ett användarcentrerat förhållningssätt - för att utveckla fysiska produkter och digitala upplevelser hela vägen från koncept till storskalig produktion.Publiceringsdatum2025-10-27Dina arbetsuppgifter
Ansvara för mekanisk konstruktion av komponenter och system - från koncept till färdig produkt.
Ta fram 3D-modeller, ritningar och teknisk dokumentation enligt gällande standarder.
Utföra enklare tekniska beräkningar, materialspecifikationer och toleransanalyser.
Säkerställa att konstruktionerna uppfyller krav på funktion, kvalitet, tillverkbarhet och kostnadseffektivitet.
Ha ett övergripande tekniskt ansvar för egna projekt samt stödja kollegor i deras tekniska arbete.
Granska och kvalitetssäkra andras konstruktionsunderlag och tekniska lösningar.
Delta i kundmöten, kravdiskussioner och tekniska avstämningar.
Stötta vid offertarbete och tekniska bedömningar i tidiga projektskeden.
Kvalifikationer Vi söker dig som trivs med att brottas med knepiga tekniska utmaningar, är strukturerad, kommunikativ och van att arbeta i samordnande roller. Du är en person som tycker om att dela med dig av dina kunskaper samtidigt som du självständigt kan driva ditt eget arbete framåt. Utöver dina personliga egenskaper behöver du ha följande:
Civilingenjör eller högskoleingenjör inom maskinteknik, mekatronik eller motsvarande teknisk inriktning.
Vidareutbildad inom produktutveckling, tekniskt ledarskap eller projektledning.
Minst 7-10 års erfarenhet av mekanisk konstruktion inom tillverkande industri eller produktutveckling.
Gedigen kunskap i 3D-CAD-system (t.ex. Creo, SolidWorks, NX, Catia, Inventor eller liknande).
Dokumenterad erfarenhet av att leda tekniskt arbete och samordna konstruktörer i projekt.
Förmåga att ta övergripande tekniskt ansvar för leveransen inom mekanikområdet.
Eerfarenhet av kundnära konsultuppdrag med tekniskt ansvar eller projektledning.
Då vissa av våra uppdrag omfattas av försvarssekretess, kan det krävas godkänd säkerhetsprövning för uppdraget.
En spännande resa med Knightec Group Semcon och Knightec har gått samman som Knightec Group. Tillsammans bildar vi Norra Europas ledande strategiska partner inom produkt- och digital tjänsteutveckling - hur häftigt är inte det?
Med en unik kombination av tvärfunktionell expertis och en holistisk förståelse för affärer hjälper vi våra kunder att förverkliga sina strategier - från idé till färdig lösning. På Knightec Group finns kompetensen, attityden och drivkraften som krävs för att anta de mest utmanande och innovativa projekten.
För våra medarbetare innebär detta fantastiska möjligheter att vara med och forma framtiden genom meningsfulla projekt i teknikens absoluta framkant. Här får du inte bara utvecklas och växa, utan också bli en del av något större.
Låter det som platsen för dig? Häng med på en spännande resa!
