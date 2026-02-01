Teaterledare/konstnärlig resurs
2026-03-23
Vi söker en mångfacetterad och engagerad teaterledare med bredd i sitt kunnande inom regi, scenografi, ljud/ljus, skådespeleri och manusskrivande. En människa som har förmåga att lyfta och entusiasmera och tillsammans med barn, unga och vuxna skapa spännande och viktig teater.

Dina arbetsuppgifter
Leda amatörteatergrupper i olika åldrar.
Leda teatergrupper för barn och unga i samarbete med Kulturskolan i Gällivare.
I arbetet ingår att utveckla teaterns verktyg för att få barn och ungdomar mer intresserade av minoritetens kultur och språk.
Delta i teaterns övriga produktioner utifrån dina kompetenser.
Om Tornedalsteatern
Tornionlaakson teatteri/Tornedalsteatern har som ändamål att bedriva professionell scenkonst samt scenkonst av och med ideella skådespelare. Teatern lägger stor vikt vid verksamhet riktat till barn och unga. Teatern ska arbeta med utgångspunkt från den egna minoritetens kultur och historia samt för att stärka identiteten och språket meänkieli.
Tornedalsteatern strävar efter att vara en självklar del av kulturlivet i Sverige och på Nordkalotten.
Tornedalsteatern har amatörteaterverksamhet i Haparanda, Övertorneå, Pajala, Gällivare och Kiruna där verksamheten i stor utsträckning präglas av teaterledarens egna uppslag, idéer och kompetens.
Teatern har sitt säte i Pajala där även de professionella produktionerna produceras och sedan skickas ut på turné.
Arbetet startar 18 aug 2026. Eller enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22
E-post: erling@tornedalsteatern.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Teaterledare Gällivare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tornedalsteatern Tote Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gällivare Kontakt
Teaterchef
Erling Fredriksson erling@tornedalsteatern.se 073 - 7461856 Jobbnummer
9815013