Teamledare till Produktion
2026-04-29
Nyfiken på ledarskap?
Vill du ta nästa steg i din karriär och leda ett engagerat team i en miljö där förbättringsarbete och säkerhet står i fokus? Ta chansen!
Som teamledare inom Detaljtillverkning har du en nyckelroll i den dagliga driften. Du leder och stöttar ditt team för att säkerställa effektiva processer, hög kvalitet och leverans enligt plan. Rollen innebär både operativt och coachande ledarskap.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
× Leda och motivera teamet i det dagliga arbetet
× Prioritera, fördela och koordinera
× Introducera, stötta och utveckla medarbetare
× Följa upp resultat och leveranser
× Verka för en trivsam arbetsmiljö
Du
× Vill motivera och engagera andra
× Är strukturerad och lösningsfokuserad
× Har erfarenhet från produktion och tillverkning
× Har gymnasieutbildning inom Industrikteknik eller likvärdig erfarenhet
× Har grundläggande datavana
× Behärskar svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av Lean och ledarskap.
Vi erbjuder dig en roll med stor variation och möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö som värdesätter samarbete och kreativitet. Du får en chans att påverka och göra skillnad i den spännande fas vi befinner oss i med sikte på hållbara teknologier och processer.
Din arbetsplats är i Åmål vid vackra Vänern, hit tar du dig enkelt med tåg och efter en kort promenad är du på plats. Upplev det bästa av två världar - en global verksamhet med en lokal familjär känsla!
Dana is a global leader in the supply of highly engineered driveline, sealing, and thermal-management technologies that improve the efficiency and performance of vehicles with both conventional and alternative-energy powertrains.
Join our team of 40,000 problem solvers who are fostering a culture of innovation by leveraging the diverse perspectives of our global team. We believe in facing challenges head-on by finding opportunity and uncovering possibility, where roadblocks and barriers become targets instead of obstacles. We are One Dana with limitless opportunity.
Sista dag att ansöka är 2026-05-15
Välkommen med din ansökan och cv till career.nkab@dana.com
E-post: career.nkab@dana.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Spicer Nordiska Kardan AB
(org.nr 556025-3782)
Industrigatan 19 (visa karta
)
662 24 ÅMÅL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Operations manager
Jörgen Johannesson 0729-664733 Jobbnummer
9882811