Teamledare till Malmö!
MidSale Solutions AB / Chefsjobb / Malmö Visa alla chefsjobb i Malmö
2025-10-06
Är du bra på att motivera andra, har en stark vilja och känner att struktur är avgörande för att trivas i din vardag? Då besitter du grundegenskaperna för att lyckas som teamledare hos oss!
På MidSale ser vi försäljning som en livsstil och brinner för allt som har med ämnet att göra. Helt orädda för nya utmaningar, peppar vi dagligen varandra att våga mer, för att växa som individer. Utöver försäljning, älskar vi expansion och personlig utveckling, vilket är en stor del till att vi konstant hjälper nya talanger att ta stora steg i sin karriärstege.
Vi finns i stora delar av landet och består idag av ca 60 duktiga medarbetare, som alla bidrar till att vår vision; att bli Sveriges bästa arbetsplats.
Vi är nu på jakt efter en ny teamledare till vår framgångssaga i Malmö. Att vara teamledare hos oss innebär att du har fullt ansvar över ditt eget team med personal. Dina arbetsuppgifter är att utbilda, coacha samt ansvara över ditt teams budget, mål och resultat.
Hos oss blir man varmt välkomnad in i ett sammansvetsat och resultatinriktat försäljningsteam med högt i tak.
För att passa in hos oss är det fördelaktigt om man sporras av en attraktiv lönemodell, motiverande tävlingar, roliga event och höga resultat.
Vi erbjuder en gedigen utbildning inom försäljning och ledarskap som följs upp i flera steg.
Tjänsten är en heltidstjänst och arbetsorten är Malmö. Du utgår från vårt kontor i Malmö.
Intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
https://app.qwiojobs.com/#/job/MidSale-teamledare-malmo
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
Detta är ett heltidsjobb.
MidSale Consulting AB
